Mars’taki toz bulutları mor parıltılar saçıyor

NASA’nın geçen hafta Mars’a ulaşan Perseverance uzay aracının, yakında Kızıl Gezegen’de olağanüstü bir doğa olayına tanıklık edeceği düşünülüyor.

Yeni bir araştırma, Mars’ta meydana gelen mevsimsel toz fırtınalarının, havadaki elektrik yüklü toz parçacıklarının çarpışmasıyla mor bir ışık yayabileceğini ortaya koydu. Bu manzaranın, fırtınanın uzay aracının indiği Jezero kraterinden geçtiği sırada görülebileceği tahmin ediliyor.

Çalışmanın başyazarı, Oregon Üniversitesi’nden Jeolog Joshua Mendez Harper, söz konusu renkli kıvılcımların Perseverance veya gelecekte Mars’a gidecek insanlara zarar vermeyeceğini, küçük ve zayıf olacağını söyledi.

Bununla birlikte, araştırmacılar Mars’taki elektrostatik kuvvetlerin varlığının, Kızıl Gezegen atmosferini ve gezegende yaşam olup olmadığını anlamalarını sağlayacağını söylüyor.

Livesicence’a kobuşan Mendez Harper, “Küçük kıvılcımlar, organik maddeleri etkileyebilecek kimyasalların üretimini kolaylaştırabilir” ifadelerini kullandı.

Mars’ta toz bulutları nasıl görünüyor?

İki yüzeyin birbirine sürtünerek elektriksel bir tepki oluşturması Dünya’da sık görülen bir durum. Örneğin patlayan volkanlardan çıkan gaz ve kül bulutlarında meydana gelen yıldırımlar, bu fenomenin çarpıcı bir örneği.

Öte yandan bu durumun, Mars’ın düşük basınçlı atmosferinde gerçekleştiğine dair doğrudan bir kanıt yok. Bu nedenle Mendez Harper ve meslektaşları Mars’taki koşulları simüle ettikleri bir deney tasarladı.

Gezegenlerle ilgili araştırmaların yayımlandığı Icarus isimli akademik dergide yer alan çalışmada araştırmacılar, Mars tozunu simüle etmek için, gezegende bulunan kayaçlarla benzer bileşime sahip volkanik bazalt taneleri kullandı.