İsrail’de katrana bulanan kaplumbağalar neden mayonezle besleniyor?

İsrail’de kurtarma ekipleri çevre felaketinden etkilenen deniz kaplumbağalarını kurtarmak için mayonezin mucizevi bir etkisinin olduğunu keşfetti.

İsrail Ulusal Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi çalışanları, İsrail kıyılarını kalın siyah katranla kaplayan petrol sızıntısından etkilenen nesli tükenmekte olan yeşil deniz kaplumbağalarını ilginç bir yöntemle tedavi ediyor.

İsrail Doğa ve Parklar İdaresi’nin ülkenin kayıtlara geçmiş en kötü ekolojik felaketlerinden biri olarak nitelendirdiği sızıntı, İsrail’in 195 kilometrelik Akdeniz kıyı şeridinin çoğunu yapışkan katranla kaplamıştı. Söz konusu çevre felaketi deniz kaplumbağaları da dahil olmak üzere yaban hayatına büyük zarar verdi.

Deniz Kaplumbağaları Kurtarma Merkezi’nde sağlık görevlisi olan Guy Ivgy 11 kaplumbağanın tedavi edildiğini söyledi. Zehirli maddeyi sürüngenlerin solunum yollarından çıkaran çalışanlar, onu sindirim sisteminin kanallarından atmanın yaratıcı bir yolunu buldu.

AP’nin haberine göre Ivgy şu ifadeleri kullandı:

Bize katran dolu biçimde geldiler. İçten ve dıştan tüm soluk boruları katranla doluydu. Onları mayonez gibi sistemi pratik olarak temizleyen ve katranı parçalayan maddelerle temizlemeye devam ediyoruz.

İyileşme sürecinin bir veya iki hafta sürmesi ve ardından kaplumbağaların tekrar doğaya dönmesi bekleniyor.

Peki mayonezin hangi özelliği kaplumbağaların tedavisinde kullanılmayı mümkün kılıyor?

Live Science’ın haberine göre mayonez esasen normalde birbirine karışmayan yağ ve suyun emülsiyonu. Su, yaklaşık yüzde 50’si su olan yumurta sarısından ve bir tür sıvı asitten, genellikle limon suyu veya sirkeden geliyor Mayonez yapmak için yumurta sarısını ve asidi kuvvetlice karıştırmak gerekiyor ve sonrasında yavaşça yağ eklenmesi gerekiyor.

Yağ damlacıkları yumurta sarısında lesitin adı verilen bir molekül sayesinde suda asılı kalıyor. Lesitin molekülleri her bir yağ damlasını çevreliyor ve böylece su ve yağ birbirini itmiyor. Bu sayede de mayonezin ayrışması önleniyor.

Mayonez hem suya yapışabilen hem de suyu iten özelliklere sahip olduğundan, bir kaplumbağanın sindirim kanalındaki hem yağlı, suyu iten katranla hem de suya yapışabilen moleküllerle etkileşime girebilir.

Suyu iten yağ katranla karışabilir, bu da onu daha ince hale getirir. Öte yandan lesitin moleküllerinin suyu iten uçları da suya yapışabilen uçları dışarı bakacak şekilde katrana doğru çekilir. Bu katranın etrafında suyla daha iyi etkileşime giren ve zehirli maddeyi daha az yapışkan hale getiren bir bariyer oluşturur.

Bu nedenle mayonez, kaplumbağaların bağırsaklarının temizlenmesine yardımcı olabilir.