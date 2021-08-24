Mars’ta Yaban mersini kayaları bol miktarda hidroksil içeriyor

Amerikan Uzay ve Havac\u0131l\u0131k Dairesi (NASA) ba\u015fta olmak \u00fczere, Elon Musk'\u0131n sahibi oldu\u011fu SpaceX ve daha bir\u00e7ok uzay giri\u015fimi yak\u0131n bir gelecekte Mars'ta ilk insanl\u0131 yolculu\u011fu yapmay\u0131 planl\u0131yor. K\u0131z\u0131l Gezegen'de hayat i\u00e7in uygun ko\u015fullar arama yar\u0131\u015f\u0131 ise h\u0131z kesmeden devam ediyor. Bu konuda yap\u0131lan son \u00e7al\u0131\u015fma Mars'ta suyun varl\u0131\u011f\u0131na dair g\u00fc\u00e7l\u00fc bulgular sa\u011fl\u0131yor. Bilim insanlar\u0131na g\u00f6re gezegenin y\u00fczeyinde bulunan ve yaban mersini olarak adland\u0131r\u0131lan tortullar b\u00fcy\u00fck m\u00fcktarlarda hidroksil i\u00e7ieriyor. Yap\u0131s\u0131nda bol miktarda su bar\u0131nd\u0131ran bu maddenin varl\u0131\u011f\u0131 Mars'ta hayat\u0131n var olabilece\u011fine dair kan\u0131t olu\u015fturuyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYeni bir \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re, ABD h\u00fck\u00fcmeti taraf\u0131ndan y\u00f6netilen Smithsonian Enstit\u00fcs\u00fc'nde bulunan 19. y\u00fczy\u0131ldan kalma ta\u015f \u00f6rnekleri, Mars'taki suyun varl\u0131\u011f\u0131na dair ipu\u00e7lar\u0131 bar\u0131nd\u0131r\u0131yor. Alman bilim insan\u0131 August Breithaupt taraf\u0131ndan 1843'te ke\u015ffedilen hidrohematit adl\u0131 madde, Penn State \u00dcniversitesi'ndeki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar taraf\u0131ndan yeniden inceleniyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHidrohematit, kayalarda depolan\u0131yor. Ayn\u0131 zamanda suya d\u00f6n\u00fc\u015fen bir hidrojen ve oksijen grubu olan hidroksil i\u00e7eriyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nNASA'NIN UZAY ARACI YETERL\u0130 TEKNOLOJ\u0130YE SAH\u0130P DE\u011e\u0130LD\u0130\r\nBununla birlikte 2004 y\u0131l\u0131nda Amerikan Uzay ve Havac\u0131l\u0131k Dairesi\u2019nin (NASA) Curiosity arac\u0131 Mars'ta \u201cyaban mersini\u201d olarak bilinen kayalar\u0131 tan\u0131mlad\u0131. Cihaz hidrohematiti tespit edebilecek teknolojiye sahip olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kayalar \u00fczerindeki olu\u015fumlar hematit olarak tan\u0131mland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPenn State \u00dcniversitesi\u2019nden yerbilimleri profes\u00f6r\u00fc Peter J. Heaney "D\u00fcnya'da bu k\u00fcresel yap\u0131lar hidrohematittir, bu y\u00fczden Mars'taki parlak k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7ak\u0131llar\u0131n hidrohematit oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnmek bana mant\u0131kl\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYEN\u0130 Y\u00d6NTEMLER KULLANILDI\r\nAra\u015ft\u0131rma, Heaney'nin yerbilimleri alan\u0131ndaki doktora \u00f6\u011frencisi Athena Chen'in su i\u00e7eren farkl\u0131 eski kaya \u00f6rneklerini ele ge\u00e7irmesiyle ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nChen, 19. y\u00fczy\u0131lda Breithauph taraf\u0131ndan toplanan \u00f6rnekler \u00fczerinde daha hassas,bir y\u00f6ntem olan k\u0131z\u0131l\u00f6tesi spektroskopi ve senkrotron X-\u0131\u015f\u0131n\u0131 k\u0131r\u0131n\u0131m\u0131 dahil olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli testler yapt\u0131. \u00c7al\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan Chen, minerallerin demir a\u00e7\u0131s\u0131ndan fakir oldu\u011funu ve baz\u0131\u00a0 atomlar\u0131n\u0131n hidroksil i\u00e7erdi\u011fini buldu.\r\n\r\n\r\n\r\nChen, \u201cDemir oksitleri olu\u015fturmak i\u00e7in do\u011fal ko\u015fullar\u0131n neler oldu\u011funu g\u00f6rmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordum. Bu sulu fazlar\u0131 kristalle\u015ftirmek i\u00e7in gerekli s\u0131cakl\u0131klar neydi ve bunlar\u0131 sentezlemenin bir yolunu bulabilir miyim, diye merak ettim\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\nH\u0130DROHEMAT\u0130T \u00c7\u00d6KEREK TORTUL TABALARI OLU\u015eTURDU\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nChen, \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n sonucunda sulu, alkali bir ortamda 150 santigrat dereceden daha d\u00fc\u015f\u00fck s\u0131cakl\u0131klarda, hidrohematitin \u00e7\u00f6kelerek tortul tabakalar olu\u015fturabilece\u011fini buldu.\r\n\r\n\r\n\r\nHeaney, "Mars'\u0131n y\u00fczeyinin b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 sudan demiroksitler \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fcnde olu\u015ftu. Ancak, Mars'ta hidrohematitin varl\u0131\u011f\u0131 hala tart\u0131\u015fmal\u0131\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMARS'TA B\u00dcY\u00dcK B\u0130R SU REZERV\u0130 OLAB\u0130LECE\u011e\u0130N\u0130 KANITLIYOR\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDi\u011fer taraftan Chen'in deneyleri, do\u011fal olarak olu\u015fan hidrohematitin a\u011f\u0131rl\u0131k\u00e7a y\u00fczde 3,6 ila y\u00fczde 7,8 su i\u00e7erdi\u011fini buldu. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, Mars'ta bulunan hidratl\u0131 demir minerallerinin miktar\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak, orada \u00f6nemli bir su rezervi olabilece\u011fine inand\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nKIZIL GEZEGEN ADI BU M\u0130NERALLERDEN GEL\u0130YOR\r\n\u00c7al\u0131\u015fman\u0131n yazarlar\u0131, "Mars, topra\u011f\u0131ndaki demir bile\u015fiklerinden gelen renginden dolay\u0131 K\u0131z\u0131l Gezegen olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor. Mars'ta hidrohematitin varl\u0131\u011f\u0131, Mars'\u0131n bir zamanlar sulu bir gezegen oldu\u011funa dair ek kan\u0131tlar sa\u011flayacakt\u0131r\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n