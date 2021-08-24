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Mars’ta Yaban mersini kayaları bol miktarda hidroksil içeriyor

Mars'ta yaşamın var olabileceğine dair güçlü kanıtlar bulundu

24 Ağustos 2021
Mars'ta yaşamın var olabileceğine dair güçlü kanıtlar bulundu: Yaban mersini kayaları bol miktarda hidroksil içeriyor





Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) başta olmak üzere, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX ve daha birçok uzay girişimi yakın bir gelecekte Mars’ta ilk insanlı yolculuğu yapmayı planlıyor. Kızıl Gezegen’de hayat için uygun koşullar arama yarışı ise hız kesmeden devam ediyor. Bu konuda yapılan son çalışma Mars’ta suyun varlığına dair güçlü bulgular sağlıyor. Bilim insanlarına göre gezegenin yüzeyinde bulunan ve yaban mersini olarak adlandırılan tortullar büyük müktarlarda hidroksil içieriyor. Yapısında bol miktarda su barındıran bu maddenin varlığı Mars’ta hayatın var olabileceğine dair kanıt oluşturuyor.





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24 Ağustos 2021


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