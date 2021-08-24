Mars’ta Yaban mersini kayaları bol miktarda hidroksil içeriyor

Chen, 19. yüzyılda Breithauph tarafından toplanan örnekler üzerinde daha hassas,bir yöntem olan kızılötesi spektroskopi ve senkrotron X-ışını kırınımı dahil olmak üzere çeşitli testler yaptı. Çalışmanın ardından Chen, minerallerin demir açısından fakir olduğunu ve bazı atomlarının hidroksil içerdiğini buldu.

Chen, “Demir oksitleri oluşturmak için doğal koşulların neler olduğunu görmeye çalışıyordum. Bu sulu fazları kristalleştirmek için gerekli sıcaklıklar neydi ve bunları sentezlemenin bir yolunu bulabilir miyim, diye merak ettim” açıklamasını yaptı. HİDROHEMATİT ÇÖKEREK TORTUL TABALARI OLUŞTURDU