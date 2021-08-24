Hacker Mr White Hat Poly Network’ten çaldığı 610 milyon doları iade etti

Siber hırsızlık dünyası garip bir olaya sahne oldu. Bilinen en büyük kripto para hırsızlıklarından biri geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Poly Network adındaki merkeziyetsiz finans platformu hacklendi. Siber saldırgan platformdan 610 milyon dolar değerinde kripto para çaldı.

Hacker, 273 milyon dolarlık Ethereum, 253 milyonluk çeşitli tokenlar ve 85 milyon dolarlık USDC’yi kendi hesaplarına geçirmişti.

Şirket daha sonra kendisine Mr. White Hat (Bay Beyaz Şapka) adını veren hackera çağrıda bulunmuştu. Poly Network paraların iadesini talep etmişti.

Siber saldırının ortaya çıkmasının üzerinden 24 saat geçmeden, Mr. White Hat paraları iade etmeye başlamıştı.

Poly Network’ün medium üzerinden yaptığı açıklamada çalınan bütün paraların iade edildiği bildirildi.

White Hat ya da Beyaz Şapka hacker dünyasında sıklıkça kullanılan bir terim. Etik hackerlar olarak da anılan bu saldırganlar sistemlerdeki açıkları ortaya çıkarmayı amaçlıyor ancak burada amaç hırsızlık değil. Sistemdeki açıklara işaret etmek.

Para transferleri arasına bir mesaj yerleştiren Mr. White Hat, “Garip olarak algılanabilir ama davranışlarım Poly projesinin güvenliğine kendimce katkıda bulunmamı sağladı” dedi.