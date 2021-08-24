Hacker Mr White Hat Poly Network’ten çaldığı 610 milyon doları iade etti

Kripto para borsas\u0131 Poly Network'ten 610 milyon dolar \u00e7alan hacker paran\u0131n tamam\u0131n\u0131 iade etti. Mr. White Hat ad\u0131ndaki hacker sistemdeki a\u00e7\u0131klar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\nSiber h\u0131rs\u0131zl\u0131k d\u00fcnyas\u0131 garip bir olaya sahne oldu. Bilinen en b\u00fcy\u00fck kripto para h\u0131rs\u0131zl\u0131klar\u0131ndan biri ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ya\u015fand\u0131.\r\nPoly Network ad\u0131ndaki merkeziyetsiz finans platformu hacklendi. Siber sald\u0131rgan platformdan 610 milyon dolar de\u011ferinde kripto para \u00e7ald\u0131.\r\nHacker, 273 milyon dolarl\u0131k Ethereum, 253 milyonluk \u00e7e\u015fitli tokenlar ve 85 milyon dolarl\u0131k USDC'yi kendi hesaplar\u0131na ge\u00e7irmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u015eirket daha sonra kendisine Mr. White Hat (Bay Beyaz \u015eapka) ad\u0131n\u0131 veren hackera \u00e7a\u011fr\u0131da bulunmu\u015ftu. Poly Network paralar\u0131n iadesini talep etmi\u015fti.\r\nSiber sald\u0131r\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n \u00fczerinden 24 saat ge\u00e7meden, Mr. White Hat paralar\u0131 iade etmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPoly Network'\u00fcn medium \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u00e7al\u0131nan b\u00fct\u00fcn paralar\u0131n iade edildi\u011fi bildirildi.\r\nWhite Hat ya da Beyaz \u015eapka hacker d\u00fcnyas\u0131nda s\u0131kl\u0131k\u00e7a kullan\u0131lan bir terim. Etik hackerlar olarak da an\u0131lan bu sald\u0131rganlar sistemlerdeki a\u00e7\u0131klar\u0131 ortaya \u00e7\u0131karmay\u0131 ama\u00e7l\u0131yor ancak burada ama\u00e7 h\u0131rs\u0131zl\u0131k de\u011fil. Sistemdeki a\u00e7\u0131klara i\u015faret etmek.\r\nPara transferleri aras\u0131na bir mesaj yerle\u015ftiren Mr. White Hat, "Garip olarak alg\u0131lanabilir ama davran\u0131\u015flar\u0131m Poly projesinin g\u00fcvenli\u011fine kendimce katk\u0131da bulunmam\u0131 sa\u011flad\u0131" dedi.\r\n\r\n