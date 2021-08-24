Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı

Rus Haber Ajans\u0131 TASS\u2019\u0131n haberine g\u00f6re, Ukrayna D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Kabil'e giden Ukrayna tahliye u\u00e7a\u011f\u0131 kimli\u011fi belirsiz ki\u015filer taraf\u0131ndan ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n\r\nRus Haber Ajans\u0131 TASS, Kabil'e giden Ukrayna tahliye u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\nUkrayna D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Yevgeny Yenin, taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Afganistan'a giden Ukrayna u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n, \u0130ran'a u\u00e7an kimli\u011fi belirsiz ki\u015filer taraf\u0131ndan ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\nYenin, "U\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z kimli\u011fi belirsiz ki\u015filer taraf\u0131ndan ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131, u\u00e7ak resmen bizden \u00e7al\u0131nd\u0131. Ukraynal\u0131lar\u0131 tahliye etmek yerine u\u00e7ak \u0130ran'a gitti. Sonraki 3 tahliye giri\u015fimimiz de ba\u015far\u0131l\u0131 olamad\u0131 \u00e7\u00fcnk\u00fc vatanda\u015flar\u0131m\u0131z havaalan\u0131na giremedi" diye konu\u015ftu.\r\nUkrayna, 16 A\u011fustos'ta Afganistan'dan 8'i Ukraynal\u0131 80 ki\u015fiyi u\u00e7akla \u00fclkeye getirdiklerini duyurmu\u015ftu. Ard\u0131ndan Ukrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Zelenskiy, Afganistan'dan 31'i Ukraynal\u0131 83 ki\u015fiyi tahliye ettiklerini bildirdi.\r\n\r\n