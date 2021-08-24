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Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı

24 Ağustos 2021
Ukrayna tahliye uçağı kaçırıldı





Rus Haber Ajansı TASS’ın haberine göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kabil’e giden Ukrayna tahliye uçağı kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını duyurdu.





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24 Ağustos 2021


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