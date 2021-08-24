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Hava kirliliği en yüksek seviyeye ulaştı: Kırmızı çizgiyi çoktan aştık

24 Ağustos 2021
hava kirliliği





Küresel iklim değişikliğinin yarattığı en önemli riskler arasında hava kirliliği ve neden olduğu sorunlar yer alıyor. Uzmanların uyarısına göre, 100 yıllık süreçte hava kirliliğinde her yıl yeni rekor seviyeye ulaşıyoruz. Atmosferdeki kırmızı çizgi olan 400 PPM karbondioksit seviyesi de çoktan aşılmış durumda.





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24 Ağustos 2021


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