Hava kirliliği en yüksek seviyeye ulaştı: Kırmızı çizgiyi çoktan aştık

K\u00fcresel iklim de\u011fi\u015fikli\u011finin yaratt\u0131\u011f\u0131 en \u00f6nemli riskler aras\u0131nda hava kirlili\u011fi ve neden oldu\u011fu sorunlar yer al\u0131yor. Uzmanlar\u0131n uyar\u0131s\u0131na g\u00f6re, 100 y\u0131ll\u0131k s\u00fcre\u00e7te hava kirlili\u011finde her y\u0131l yeni rekor seviyeye ula\u015f\u0131yoruz. Atmosferdeki k\u0131rm\u0131z\u0131 \u00e7izgi olan 400 PPM karbondioksit seviyesi de \u00e7oktan a\u015f\u0131lm\u0131\u015f durumda.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAtmosferdeki karbondioksit miktar\u0131 bu y\u0131l insanl\u0131\u011f\u0131n ortaya \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131ndan beri kaydedilen en y\u00fcksek seviyeye ula\u015ft\u0131. Yap\u0131lan son \u00f6l\u00e7\u00fcmlerde atmosferdeki karbondioksit seviyesinin milyonda 420 ppm seviyesine \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ve daha \u00f6nce kaydedilen 415 ppm oran\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirlendi. Uzmanlar ise d\u00fcnya genelinde 1 milyar insan\u0131n hava kirlili\u011fine maruz kalmas\u0131 nedeniyle, erken \u00f6l\u00fcm riskiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya bulundu\u011funa dikkat \u00e7ekiyorlar.\r\n\r\n\r\n\r\nMilliyet gazetesinden Mert \u0130nan'\u0131n haberine g\u00f6re, hava kirlili\u011finde karnesi k\u00f6t\u00fc \u00fclkelerin ba\u015f\u0131nda ise T\u00fcrkiye\u2019de geliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n"EN Y\u00dcKSEK K\u0130RL\u0130L\u0130K"\r\nT\u00fcrkiye'deki hava kirlili\u011finin ba\u015flang\u0131c\u0131 ise 1980\u2019lerin ba\u015f\u0131na kadar uzan\u0131yor. \u00d6yle ki, 1980-1990 aras\u0131 \u0131s\u0131tma ve sanayide kalitesiz k\u00f6m\u00fcr kullan\u0131lmas\u0131 sonucu dramatik hava kirlili\u011fi olaylar\u0131 ya\u015fanm\u0131\u015f, k\u00fck\u00fcrdioksit ve Partik\u00fcl Madde\u00a0 konsantrasyonlar\u0131 \u015fiddetli y\u00fcksek bas\u0131n\u00e7 alan\u0131n\u0131n da etkisiyle rekor seviyelere ula\u015fm\u0131\u015ft\u0131. 17-18 Ocak 1993 tarihinde \u0130stanbul\u2019daki k\u00fck\u00fcrtdioksit oran\u0131 24 saatlik ortalamada 4070 mikrogram metrek\u00fcp, Partik\u00fcl Madde ise 2662 mikrogram metrek\u00fcp olarak \u00f6l\u00e7\u00fcl\u00fcrken, bu oran d\u00fcnyada \u00f6l\u00e7\u00fclen en y\u00fcksek kirlilik olarak kay\u0131tlara ge\u00e7mi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\nPartik\u00fcl Madde 10 (PM10) kirlili\u011finde 2000\u2019lerin ba\u015f\u0131ndan itibaren do\u011falgaz kullan\u0131m\u0131n\u0131n artmas\u0131yla d\u00fc\u015fme e\u011frisi g\u00f6sterse de, 2012\u2019den sonra art\u0131\u015f trendi yeniden g\u00fcndeme geldi. Hava kirlili\u011finin en az deprem kadar riskli bir konu oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen bilim d\u00fcnyas\u0131 ise meteorolojik \u015fartlar\u0131n hava kalitesini etkiledi\u011fine \u0131srarla dikkat \u00e7ekiyorlar.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n