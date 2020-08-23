Mars’ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı

Bilim insanlar\u0131\u00a0uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerine dayanarak haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rmada, Mars\u2019\u0131n milyonlarca y\u0131l \u00f6nce f\u0131rt\u0131nalara maruz kald\u0131\u011f\u0131 sonucuna ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\nABD\u2019de Teksas \u00dcniversitesi Jackson Jeoloji Bilimleri Fak\u00fcltesi\u2019nden bilim insanlar\u0131n\u0131n uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerine dayanarak haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rmada, Mars\u2019\u0131n milyonlarca y\u0131l \u00f6nce f\u0131rt\u0131nalara maruz kald\u0131\u011f\u0131 belirlendi.\r\n\r\nBu f\u0131rt\u0131nalar sonucu Mars gezegeni,\u00a0binlerce y\u0131l s\u00fcren sel felaketi ya\u015fayarak sular alt\u0131nda kald\u0131.\r\n\r\nBilim insanlar\u0131ndan olu\u015fan ekip, uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini ve topografyay\u0131 kullanarak 3,5 ila 4 milyar y\u0131l \u00f6nce g\u00f6l yataklar\u0131n\u0131 ve nehir vadilerini ne kadar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n doldurdu\u011funu \u00f6l\u00e7mek i\u00e7in Mars'taki antik g\u00f6llerin ve su yataklar\u0131n\u0131n havzalar\u0131na bakt\u0131.\r\n\r\nEkibin elde etti\u011fi veriler do\u011frultusunda, bu b\u00fcy\u00fckl\u00fckte sel felaketinin ancak bin y\u0131llar s\u00fcren bir f\u0131rt\u0131na ile meydana gelebilece\u011fini ifade etti.\r\n\r\nBilim insanlar\u0131, Mars \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fmak i\u00e7in yeterli s\u0131v\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ayr\u0131ca belirtti.\r\n\r\n