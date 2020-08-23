Bilim ve TeknolojiSürmanşetUzay

Mars’ta binlerce yıl süren fırtınalar yaşandı

23 Ağustos 2020
Mars fırtına

Bilim insanları uydu görüntülerine dayanarak hazırladıkları araştırmada, Mars’ın milyonlarca yıl önce fırtınalara maruz kaldığı sonucuna ulaştı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İnternet dünyasında bir devrin sonu: Internet Explorer kapatılıyor

İnternet dünyasında bir devrin sonu: Internet Explorer kapatılıyor

19 Ağustos 2020
Photo of UKÜ Lisansüstü kayıtları başladı

UKÜ Lisansüstü kayıtları başladı

19 Ağustos 2020
Photo of Merve, Altınoluk’ta korta çıkıyor

Merve, Altınoluk’ta korta çıkıyor

19 Ağustos 2020
Photo of DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var

DSÖ: Salgının merkezinde artık gençler var

19 Ağustos 2020
Photo of Vaka sayısı 22 milyon 309 bin 441’e ulaştı

Vaka sayısı 22 milyon 309 bin 441’e ulaştı

19 Ağustos 2020
Photo of Trump’tan kadın hakları savunucusu Susan Anthony için özel af

Trump’tan kadın hakları savunucusu Susan Anthony için özel af

19 Ağustos 2020
Photo of Tokyo’da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti

Tokyo’da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti

19 Ağustos 2020
Photo of Kasım yuvada kaldı

Kasım yuvada kaldı

18 Ağustos 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı

18 Ağustos 2020
Photo of TC Merkez Bankası’ndan yeni sıklaştırma adımı

TC Merkez Bankası’ndan yeni sıklaştırma adımı

18 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı