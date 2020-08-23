DSÖ’den çocuklara maske uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü’nden çocuklarla ilgili açıklama geldi. 12 yaş ve üzeri çocukların, yetişkinler gibi maske takması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada, çocukların virüsü nasıl bulaştırdığı konusunda fazla bilgi olmadığı ancak 12 yaş ve üzeri çocuklara dair verilerin olduğu belirtildi. Araştırmaya göre söz konusu yaş grubundaki çocuklar virüsü yetişkinler kadar bulaştırabiliyor. 6 ila 11 yaş arası çocuklarda maske takma gerekliliği, yüksek risk grubundan kişilerle olan temaslarına göre değişebiliyor. Örgüt, 5 yaş ve altı çocuklarınsa normal koşullarda maske takmaması gerektiğini belirtiyor.