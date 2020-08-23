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DSÖ’den çocuklara maske uyarısı

23 Ağustos 2020
çocukların maske takması

Dünya Sağlık Örgütü’nden çocuklarla ilgili açıklama geldi. 12 yaş ve üzeri çocukların, yetişkinler gibi maske takması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada, çocukların virüsü nasıl bulaştırdığı konusunda fazla bilgi olmadığı ancak 12 yaş ve üzeri çocuklara dair verilerin olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre söz konusu yaş grubundaki çocuklar virüsü yetişkinler kadar bulaştırabiliyor.

6 ila 11 yaş arası çocuklarda maske takma gerekliliği, yüksek risk grubundan kişilerle olan temaslarına göre değişebiliyor.

Örgüt, 5 yaş ve altı çocuklarınsa normal koşullarda maske takmaması gerektiğini belirtiyor.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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