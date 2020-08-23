Tokyo’da yüksek sıcaklıklar can almaya devam ediyor

Japonya'n\u0131n ba\u015fkenti Tokyo\u2019da y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 148'e y\u00fckseldi.\r\nJaponya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Tokyo\u2019da y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 148'e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nKamu yay\u0131nc\u0131s\u0131 NHK'nin haberine g\u00f6re, Tokyo Metropol Valili\u011fi, y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar y\u00fcz\u00fcnden hayat\u0131n\u0131 kaybedenlere ili\u015fkin verileri g\u00fcncelledi.\r\n\r\nBuna g\u00f6re, son haftada 17 ki\u015finin daha hayat\u0131n\u0131 kaybetmesiyle a\u011fustos ba\u015f\u0131ndan beri ba\u015fkent metropol\u00fcnde s\u0131cak \u00e7arpmas\u0131ndan \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 148'e y\u00fckseldi.\r\n\r\nBir hafta i\u00e7inde \u00f6lenlerin y\u00fczde 80'inden fazlas\u0131n\u0131n 70 ya\u015f\u0131n \u00fcst\u00fcnde oldu\u011fu, 14'\u00fcn\u00fcn ise evinde havaland\u0131rma sistemi kullanmad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\nHava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 Japonya'n\u0131n ba\u015fkentinde temmuz sonundan beri 32 ila 37 derece aras\u0131nda seyrediyor.