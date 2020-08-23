DünyaSürmanşet

Tokyo’da yüksek sıcaklıklar can almaya devam ediyor

23 Ağustos 2020
Tokyo’da yüksek sıcaklıklar

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e yükseldi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dünya genelinde Kovid-19

Dünya genelinde Kovid-19

20 Ağustos 2020
Photo of Bir göktaşı ilk defa Dünya’nın bu kadar yakınından geçti

Bir göktaşı ilk defa Dünya’nın bu kadar yakınından geçti

20 Ağustos 2020
Photo of Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu

Nepal’de dünyanın 5’inci altın renkli kaplumbağası bulundu

20 Ağustos 2020
Photo of Genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek doğaya salınıyor

Genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek doğaya salınıyor

20 Ağustos 2020
Photo of Esentepe voleybola giriyor

Esentepe voleybola giriyor

20 Ağustos 2020
Photo of SAMTAY Vakfı’ndan DAÜ’nün yeni burs sistemine destek

SAMTAY Vakfı’ndan DAÜ’nün yeni burs sistemine destek

20 Ağustos 2020
Photo of Obama: Trump sadece kendisi için çalıştı, ülkeye zarar veriyor

Obama: Trump sadece kendisi için çalıştı, ülkeye zarar veriyor

20 Ağustos 2020
Photo of Tarihteki ‘ilk imzayı’ içeren 5 bin yıllık tablet 175 bin sterline satıldı

Tarihteki ‘ilk imzayı’ içeren 5 bin yıllık tablet 175 bin sterline satıldı

20 Ağustos 2020
Photo of “Aşı yıl sonunda hazır olacak”

“Aşı yıl sonunda hazır olacak”

20 Ağustos 2020
Photo of ABD, gözetimine aldığı DEAŞ militanı 2 İngiliz’in idam edilmeyeceğini açıkladı

ABD, gözetimine aldığı DEAŞ militanı 2 İngiliz’in idam edilmeyeceğini açıkladı

20 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı