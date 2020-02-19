Marketler Birliği: Kuzey, Güney’den%34 daha ucuz

Marketler Birliği, Kıbrıs’ın Kuzeyi ve Güneyinde gerçekleştirdiği piyasa araştırmasının sonuçlarını basın toplantısı ile açıkladı…

Basın toplantısına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile iki bakanlıktan temsilciler katıldı.

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, ekonomide birlikte hareket etmenin önemine işaret ederek, kapıların açıldığı 2003 yılında taşıdıkları Kıbrıs Türk ekonomisinin ne olacağı endişesinin, birlikte hareket edip eksikliklerin tamamlanmasıyla giderildiğini söyledi.

Tulga, “standartlara, kurallara uyunca sonuç olumlu oldu” dedi.

Piyasa araştırmasının sonuçlarını açıklayan Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu ise araştırmada Kıbrıs’ın güneyinde kuzeyinde işlevleri, fonksiyonları, gramaj ve boyutları aynı olan temel gıda ve temel tüketim malzemelerinden seçilen bir grubun karşılaştırıldığını kaydetti.

Nalcıoğlu, “bu ürünler Güney Kıbrıs’ta 450 TL tutarken, Kuzey Kıbrıs’ta aynı ürünler sadece 300 TL tutmuştur. Buna göre Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs’a göre yüzde 34 daha ucuzdur” dedi.

Ucuzluğun yüzde 10’unun hükümetin KDV indiriminden kaynaklandığını anlatan Nalcıoğlu, bazı ürünlerin güneye göre daha pahalı olmasının sebebinin ise ithalatçı kaynaklı olduğunu vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, ekonominin milliyetinin olmadığının; daha önce kuzeyden alışveriş yapmayan Kıbrıslı Rumların dövizdeki durumun ardından kuzeyden alışveriş yapmaya başlamasıyla görüldüğünü kaydetti.

Sucuoğlu, “bunun sürdürülebilir şekilde devam etmesi lazım. Biz hükümet olarak bu konuda hassasız. Bunu temel maddelere zam yapmayarak da ortaya koyuyoruz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, bu tür araştırmaların önemine işaret ederek, son bir buçuk yıl içinde güneyden kuzeye doğru büyük bir akım olduğunu, bunun da hizmetler sektörü ve perakente sektörüne gözle görülür bir hareket getirdiğini söyledi.

Taçoy, “güney kapılarından kuzeye geçen kişilerin yapmış olduğu alışverişler ve piyasamızdaki hareketlilikle KKTC’nde tahmini 0.5 gibi bir gayri safi yurt içi hasılada ilerleme kaydedilmiştir. Bu tahmini bir rakamdır. Bu adımlar kendi içinde katma değeri olan ürünlerin piyasaya sürülmesi ve kendi piyasamızın avantajlarını kullanıp bundan gelir elde etmektir” dedi.

KKTC ekonomisinin daha ileri bir noktaya taşınması arzusunu dile getiren Taçoy, 2020 yılında yüzde 1.8, 2021’de ise yüzde 2.5 büyüme hedefini çok daha yukarıya taşımayı istediklerini kaydetti.

Taçoy, Güney’in Kuzey ekonomisine yaptığı katkının tam olarak ölçülemese de, ithalat rakamlarından bunu görebildiklerini belirterek, “kredi kartlı satışlarda geçen yıla göre yüzde 122 artış oldu. Akaryakıt satışında da yüzde 33’lük bir artış yaşandı. Bunların hepsi ekonomideki faktörlerin nasıl büyüdüğünü göstermektedir” dedi.

Akaryakıt ve enerjide son 1 yılda artış yapılmamasının, piyasada satılan ürünlerin fiyatlarına da yansıdığını kaydeden Hasan Taçoy, istikrarlı fiyatlar için çalıştıklarını vurguladı.