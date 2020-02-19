Dünya

Avustralyalıların dörtte üçünden fazlası yangınlardan etkilendi

19 Şubat 2020

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde Eylül 2019’da başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de etkili olan orman yangınlarından halkın yüzde 75’inden fazlasının doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 6 ay boyunca devam eden ve geçen hafta kontrol altına alındığı duyurulan ülke tarihinin en büyük orman yangınlarının, Avustralyalılar üzerindeki etkilerini araştıran Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) elde edilen verileri rapor halinde yayımladı.

Araştırma raporu, nüfusu yaklaşık 25 milyon olan ülkede 3 milyon civarında kişinin doğrudan, 15 milyona yakın kişinin de dolaylı olarak yangından etkilediğini ortaya koydu.

AVUSTRALYALILAR YILLARCA YANGINLARIN ETKİSİYLE YAŞAYACAK

Ülke çapında 3 binden fazla Avustralyalıya ulaşılarak hazırlanan raporu yayımlayan ekibin lideri Profesör Nicholas Biddle, “Neredeyse her Avustralyalıya bu yangınlar dokunmuş ve birçoğumuz yıllarca bunun etkileriyle yaşayacağız.” ifadesini kullandı.

Raporun Avustralya’da bugüne kadar orman yangınlarına ilişkin halkın algıları üzerine yapılan en büyük ve en kapsamlı çalışma olduğunu belirten Biddle, “Bu yangınların, eşi görülmemiş şekilde ve küresel etkileri oldu.” dedi.

11 MİLYON HEKTARA YAKIN ALAN KÜL OLMUŞTU

Yeni Güney Galler eyaletinde, Eylül 2019’da başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetmişti.

Çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 11 milyon hektara yakın alanın ve 3 binden fazla evin kül olduğu yangınlarda yaklaşık 1,25 milyar hayvanın da telef olduğu açıklanmıştı.




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