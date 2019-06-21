Maraş ile ilgili kim ne dedi!

Mete Hatay Maraş konusunda son bir kaç gündür kim ne dedi özetledi…

Mete Hatay’ın paylaşımı şöyle:

Maraş’la ilgili ne dediler!

Ersin Tatar: “Bir hayalet şehir olan Maraş yeniden bir Las Vegas olacaktır!”

Kudret Özersay: “KKTC Hükümeti Maraş’ı açma kararı almadı. Aldığımız karar bu aşamada Kapalı Maraş içerisinde bir envanter çalışması yapılmasıdır”

Mustafa Akıncı: “BM gözetiminde Rumlara ve ortak işletmelere açılması karşılığında Ercan’a direkt seferlerin başlatılmasını öncelikli olarak gündeme alabiliriz.”

Özdil Nami: “Dışişleri Bakanı Maraşın tam da Rum tarafının beklentisi doğrultusunda açılmasını öngören bir yol takip etme niyetinde olduğunu işaret eden açıklamalarda bulunmuştur.”

Tufan Erhürman: “Kıbrıs sorunu, Maraş gibi ciddi konuları gündeme taşırken daha fazla ön hazırlık yapılması gerekir, ne yapılmak istendiği konusunda uzlaşarak , düşünceleri daha net bir biçimde açıklamak gerekiyor.”