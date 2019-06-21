Kıbrıslılar! Uyanın ve bölünmeye karşı ayağa kalkın!

UniteCyprusNow ülkemizi kalıcı bölünmeye götüren son gelişmeler kaşısında derin bir kaygı duymaktadır.

BM Genel Sekreteri ve tarafların da kabul ettiği üzere Crans Montana’daki çöküş öncesinde bugüne kadar hiç görülmemiş ölçüde ilerleme sağlandığı halde, taraflar görüşmeleri yeniden başlatamamışlardır. Şimdi ise bizleri birleşik bir adaya ve insanlarımız arasında uzlaşmaya götürecek iki bölgeli ve iki toplumlu federasyondan daha da uzaklaştıran alternatif senaryolar gündemi meşgul etmektedir.

Bu tehlikeli gidişatın son göstergesi alternatif senaryoların en büyük destekçileri olan Sayın Nicos Anastasiades ve Sayın Kudret Özersay’ın gizlice bir yemekte buluşmaları ve bu yemeğin sosyal nitelikli olduğunu, Kıbrıs sorununun görüşülmediğini iddia etmeleridir. Suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin değişimi ve Maraş hakkındaki yeni girişim de bu yemekle ayni zamana denk gelmiştir.

UCN liderlerin, siyasilerin ve tüm Kıbrıslıların birbirleriyle konuşmalarını ve aralarında karşılıklı olarak daha iyi bir anlayış geliştirmelerini her zaman desteklemiştir. Fakat bu gizli buluşmanın sosyal bir amaçla yapıldığını ve Kıbrıs sorununun tartışılmadığını iddia etmek zekamıza hakarettir. Statükocu güçlerin federal bir çözüm şansını öldürmek için hala daha federal çözümde ısrar eden Kıbrıslı Türk lideri baypas etmek de dahil her şeyi yapabileceklerini göstermesi açısından endişe vericidir.

Kıbrıs sorununun çözülmesiyle Akdeniz’deki arama krizi da dahil olmak üzere bugün bizi meşgul eden tüm sorunların önüne geçilebilirdi, hala da geçilebilir. Çözüm olmazsa daha büyük sorunlarla da karşılaşabiliriz.

UniteCyprusNow Mağusa’daki tellenmiş bölgenin gerçek sahiplerine iadesini desteklemektedir. Bu yöndeki tüm gelişmeler şehrin gerçek sahiplerine iadesine ve bölgenin BM kontrolüne devredilmesine vurgu yapan ilgili BM kararlarına uygun olmalıdır. Bölgeye girip incelemelerde bulunacak olan uzman heyet, her iki toplumdan ve uluslararası camiadan temsilcileri de içermelidir. Fakat Kıbrıslı Türk yetkililerden Maraş’ın geleceğine ilişkin yapılan çelişkili ifadeler bizi derinden kaygılandırmaktadır. Son zamanlarda Maraş’ın yeniden açılacağına dair haberler bu konular netleştirilmediği sürece bizleri sevindirmeycektir.

UniteCyprusNow, önceki uzlaşılar ve BM kararları doğrultusunda varılacak bir çözüm konusundaki pozisyonlarını netleştirmek üzere her iki lideri ve ilgili tarafları bir araya getirmeleri için BM’ye çağrı yapar. UCN ayni zamanda ülkenin bölünmesi için kapalı kapılar ardında gizli saklı etik dışı yapılan anlaşmalara karşı Kıbrıslıların seslerini yükseltmeleri çağrısında bulunur. Her iki lider de federal bir çözümü sağlayacakları sözünü vererek seçilmişlerdir. Demokrasiye duyulan saygı bu sözlerin tutulmasını gerektirmektedir. Görüşmelerde eşi benzeri olmayacak şekilde ilerleme sağlandığı için ülkemizi barış içinde birleştirmemize bu kadar yaklaşmış olmamıza rağmen, bu güçler kendi kirli çıkarlarını korumak için geleceğinizi çalmaktan kaçınmamaktadırlar.

Kıbrıslılar! Uyanın ve bölünmeye karşı ayağa kalkın!

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