Türkiye

“Yavuz”, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

21 Haziran 2019

Türkiye’nin “Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından satın alınan ve dün düzenlenen törenle Akdeniz’e doğru yola çıkan Yavuz, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan Yavuz, iki römorkör tarafından bağlı bulunduğu Kocaeli’nin Dilovası’ndaki Belde Limanı’ndan dün, çekilerek açığa alındı.

Buradan yola çıkan, TCG Fatih Fırkateyni’nin eşlik ettiği 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, saat 15.30’da Marmara Denizi yönünden boğaza giriş yaptı. 2,5 saatte Çanakkale önlerine ulaşan gemi, Ege Denizi’ne doğru seyrini sürdürdü.

Yavuz’un Çanakkale Boğazı geçişini çok sayıda vatandaş kordon boyundan izledi.

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