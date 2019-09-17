Manyera-Çerkez Türkiye ikincisi

2019 Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 11’inci yarışı olan Türkiye Rallisi sona erdi

KKTOK’nun Marmaris şehiriçi özel seyirci etabında görev aldığı 2019 Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 11’inci yarışı olan Türkiye Rallisi sona erdi. Türk ralli ekiplerinin ve ülkemizden de iki ekibin mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası’nda ise 1’inci 2.25.01.8’lik derecesiyle Burak Çukurova, 2’nci 2.31.14.4’lük derecesiyle ülkemizden Bora Manyera-Cem Çerkez, 3’üncü ise 2.31.32.3’lük derecesi ile Murat Bostancı oldu.

Deniz Fahri BC Vision Motorsport’la yollarını ayırdı

Yine ayni şampiyonada start alan ülkemiz pilotlarından Deniz Fahri ise yaşadığı problemlerden dolayı takımını sorumlu tutarak BC Vision Motorsport’la yollarını ayırdı. Sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapan tecrübeli pilot, yarış esnasında serviste aracı ile ilgili yapılan hatadan dolayı yarışa devam edemediğini ileri sürerek, matematiksel olarak şampiyonluk yarışını bundan dolayı kaybettiğini ve bütün bir yılın emeklerinin hiçe sayıldığını ifade etti. Fahri, tüm bunların üzerine kendisi bir yıllık emeğinin boşa gitmesinden dolayı üzülürken takımın sahibinin ‘Emeklerimizin karşılığını aldık’ diyerek birinciliğe sevinme hakkının olmadığını belirterek, BC Vision Motorsport takımı ile artık bir bağının olmadığını açıkladı.