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Hentbol raporlarına onay

KKTC Hentbol Federasyonu yıllık olağan genel kurulu hafta sonu gerçekleşti

17 Eylül 2019

Hentbolda her yıl geleneksel olarak yapılan olağan genel kurul hafta sonu yapıldı. Atatürk Stadyumu altındaki federasyon lokalinde gerçekleşen genel kurulda mali rapor ve faaliyet raporu üyelerin onayına sunuldu.

Genel kurul federasyon başkanı Bahadır Ayhan’ın açılış konuşması ile başladı ardından Divan Kurulu oluştu. Divan Başkanlığı’nı Tarkan Kayaş, sekreterliklerini ise Naciye Erdoğan ve Ali Yaşlı yaptı. Üye 13 kulübün tamamının katılımı ile gerçekleşen genel kurulda geçtiğimiz sezon faaliyet yapmayan Girne Üniversitesi oy kullanamadı.

İlk olarak faaliyet raporu okunup oylandı. Faaliyet raporu oy çokluğu ile onay alırken ikinci sırada mali rapor okundu. Mali rapora 12 kulübün 12’si de olumlu oy vererek oy birliği ile geçti.

Genel kurul daha sonra dilek ve temennilerle son buldu.

 

Yeni sezonda 4 yabancı

Hentbol Federasyonu’nun, 6 Eylül tarihinde resmi gazetede yayımlanan yeni tüzüğün yönetim kuruluna verdiği yetki doğrultusunda büyükler liglerinde yeni sezonda oynayabilecek yabancı uyruklu oyuncu sayısı da belirlendi ve kulüplere bildirildi.

Buna göre yeni sezonda hentbol büyükler ligindeki takımlar kadrolarında 4 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

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