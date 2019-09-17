Hentbolda sezon U20’lerle başlıyor

Hentbolda 2019-2020 sezonu lig sezonu bugün başlıyor. Hentbolda salona inecek ilk sporcular 20 yaş altı kategorisindekiler olacak.

KKTC Hentbol Federasyonu yeni sezonda lig kategorilerini Avrupa’ya uyumlu şekilde düzenledi ve bundan böyle hentbol ligleri büyükler, U20, U18, U16 ve U14 olmak üzere 5 kategoride gerçekleşecek. Geçmişte olduğu gibi hentbolcular yaşının tuttuğu kategoriler dışında dilediği üst liglerde de forma giyemeyecek. Artık 1 sporcu yaş kategorisi dışında sadece bir ligde mücadele edebilecek.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi hentbol ligleri bu yıl da farkındalık yaratma amacıyla Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde “Yaşama Sporlar Bağlan” ismi altında düzenlenecek.

Açılışı kızlar yapacak

Hentbolda yeni sezonun açılışı 20 yaş altı kızlardan olacak. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 18.30’da başlayacak maç ile hentbol ligleri resmen başlayacak.

Program şöyle:

Bugün

Yaşama sporla bağlan U20 erkekler ligi

MGS Spor Salonu

Saat 19.00: MGA-YDÜ

Yaşama sporla bağlan U20 kadınlar ligi

Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Saat 18.30: Şahlanspor-DİGEM

Yarın yaşama sporla bağlan U20 erkekler ligi

Atatürk Spor Salonu

Saat 18.30: Yükseliş-Esentepe Belediyesi

Yaşama sporla bağlan U20 kadınlar ligi

CIU Arena

Saat 18.30: UKÜ-YDÜ