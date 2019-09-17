Tat vermediler: 0-0

K-Pet 1. Lig’in ilk haftasının kapanış maçında ev sahibi Girne Halk Evi ile Yonpaş Dumlupınar golsüz berabere kaldı

Yer: Girne, Mete Adanır Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Olgun Canik, Hakan H. Gök

Girne Halk Evi 0 – 0 Yonpaş Dumlupınar

31.Athos Chrysostomou 1.Türkkan Delideniz

8.Ali Akbulut 4.Abbas Osum

7.Mustafa Yaşınses 3.İsmail Tırlık

(Dk.84 Soydan) 9.Hüseyin Kayalılar

9.Kaan Borova 10.Burak Sarıkaya

11.Samet Akrep 14.İltaç Keçeli

17.Cemal Yaşınses (Dk.69 Hikmet)

(Dk.77 Bekir) 20.Burak Karabacak

18.Mustafa Avcı 27.Emre Soytürk

20.Yiğit Can Ayaz 35.Beşir Ndıaye

(Dk.46 ahmet Saygı) 80.Turgut Kaan Çoban

22.Muhammed Ali Uçar 99.Ferdi Kösem

77.Ulaş Candanal

80.Mustafa Çiçekli

K-Pet 1. Lig’in ilk haftasının son maçında geçen sezon küme düşen Girne Halk Evi Mağusa ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar’ı konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı. 1. Lig’de şampiyonluğun en güçlü adayı iki takımın oyunu keyif vermedi. Böylelikle her iki takım da 1’er puanla lige başlamış oldu.