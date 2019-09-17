Tat vermediler: 0-0

FutbolSpor

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17 Eylül 2019

K-Pet 1. Lig’in ilk haftasının kapanış maçında  ev sahibi Girne Halk Evi ile Yonpaş Dumlupınar golsüz berabere kaldı

Yer: Girne, Mete Adanır Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Olgun Canik, Hakan H. Gök

 

Girne Halk Evi                  0 – 0                       Yonpaş Dumlupınar

31.Athos Chrysostomou                              1.Türkkan Delideniz

8.Ali Akbulut                                                     4.Abbas Osum

7.Mustafa Yaşınses                                        3.İsmail Tırlık

(Dk.84 Soydan)                                                9.Hüseyin Kayalılar

9.Kaan Borova                                                 10.Burak Sarıkaya

11.Samet Akrep                                              14.İltaç Keçeli

17.Cemal Yaşınses                                          (Dk.69 Hikmet)

(Dk.77 Bekir)                                                    20.Burak Karabacak

18.Mustafa Avcı                                              27.Emre Soytürk

20.Yiğit Can Ayaz                                             35.Beşir Ndıaye

(Dk.46 ahmet Saygı)                                      80.Turgut Kaan Çoban

22.Muhammed Ali Uçar                                              99.Ferdi Kösem

77.Ulaş Candanal

80.Mustafa Çiçekli

 

K-Pet 1. Lig’in ilk haftasının son maçında geçen sezon küme düşen Girne Halk Evi Mağusa ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar’ı konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı. 1. Lig’de şampiyonluğun en güçlü adayı iki takımın oyunu keyif vermedi. Böylelikle her iki takım da 1’er puanla lige başlamış oldu.

 

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