Tat vermediler: 0-0

K-Pet 1. Lig’in ilk haftasının kapanış maçında ev sahibi Girne Halk Evi ile Yonpaş Dumlupınar golsüz berabere kaldı
Yer: Girne, Mete Adanır Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Olgun Canik, Hakan H. Gök
Girne Halk Evi 0 – 0 Yonpaş Dumlupınar
31.Athos Chrysostomou 1.Türkkan Delideniz
8.Ali Akbulut 4.Abbas Osum
7.Mustafa Yaşınses 3.İsmail Tırlık
(Dk.84 Soydan) 9.Hüseyin Kayalılar
9.Kaan Borova 10.Burak Sarıkaya
11.Samet Akrep 14.İltaç Keçeli
17.Cemal Yaşınses (Dk.69 Hikmet)
(Dk.77 Bekir) 20.Burak Karabacak
18.Mustafa Avcı 27.Emre Soytürk
20.Yiğit Can Ayaz 35.Beşir Ndıaye
(Dk.46 ahmet Saygı) 80.Turgut Kaan Çoban
22.Muhammed Ali Uçar 99.Ferdi Kösem
77.Ulaş Candanal
80.Mustafa Çiçekli
K-Pet 1. Lig’in ilk haftasının son maçında geçen sezon küme düşen Girne Halk Evi Mağusa ekiplerinden Yonpaş Dumlupınar’ı konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı. 1. Lig’de şampiyonluğun en güçlü adayı iki takımın oyunu keyif vermedi. Böylelikle her iki takım da 1’er puanla lige başlamış oldu.