Manisa’da arka arkaya depremler

Türkiye, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 20.55 sularında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Aynı bölgede geçtiğimiz saatlerde 4.3 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) saat 19:47’de Manisa‘nın Akhisarilçesinde deprem meydana geldiği duyuruldu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçtü. Verilere göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.