Türkiye

Manisa’da arka arkaya depremler

4 Şubat 2020
deprem

Türkiye, Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 20.55 sularında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Aynı bölgede geçtiğimiz saatlerde 4.3 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana gelmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) saat 19:47’de Manisa‘nın Akhisarilçesinde deprem meydana geldiği duyuruldu. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçtü. Verilere göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Manisa’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. TSİ 20:55’te gerçekleşen depremin derinliği ise 9.7 km olarak duyuruldu.

AFAD’a göre ise depremin büyüklüğü 4.8 olarak duyuruldu.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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