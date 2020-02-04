AB’den İki Türk Vatandaşına Yaptırım

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliği diplomatları, Ankara’nın Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi içindeki hidrokarbon arayışına yanıt olarak iki Türk vatandaşına yaptırım uygulama konusunda anlaştılar. Haberin kaynağının isimlerini vermek istemeyen iki yetkili olduğu iddia ediliyor.

Habere göre, iki Türk vatandaşı Brüksel tarafındanseyahat yasaklaması ve varlıklarının dondurulmasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Bloomberg kanalının yorumuna göre “Cezalandırıcı önlemler hidrokarbon sektöründeki Türk şirketlerini etkilemeyecek olsa da, hâlâ resmi olarak AB üyeliğine aday olan bir ülkeye karşı olağanüstü bir tavıra işaret ediyor”.

İki kişiyi hedefleyen kararın, bugün Brüksel’deki AB diplomatları toplantısında alındığı, ancak son şeklinin verilerek, resmen hazırlanması ve imzalanması gerektiği belirtiliyor.