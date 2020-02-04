Google fotoğraflar, bazı kullanıcıların videolarını bambaşka kulanıcılara gönderdi

Kullanıcılar, Google Takeout hizmeti ile verilerini Google uygulamalarından yedek olarak olarak indirebiliyorlar. Ancak Takeout servisinde ortaya çıkan bir sorun Google Fotoğraflar’daki videoların başka kullanıcıların arşivlerine aktarılmasına neden oldu.

Google Fotoğraflar, günümüzde birçok insanın fotoğraflarını, videolarını yedeklemesinin kolay yolu haline geldi ve sınırsız depolama alanı ile cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak maalesef Google’ın verileri dışa aktarma hizmetinde oluşan bir hata nedeniyle, yedeklediğiniz videolar başka kullanıcıların hesaplarına gitmiş olabilir.

Twitter kullanıcısı Jon Oberheide’a göre Google, 21-25 Kasım tarihleri arasında Google Takeout servisinin verileri dışa aktarma hizmetini etkileyen bir sorunu bildirmek için kullanıcılara bir e-posta gönderdi. Ortaya çıkan hata, Google Fotoğraflar içeriğini de kapsıyor ve yedekleme isteğinde bulunurken videoların bazılarının başka kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesine neden oluyor.

Google’ın kullanıcıları hataya karşı bilgilendirmek için gönderdiği e-postada, “Ne yazık ki, bu süre zarfında Google Fotoğraflar’daki bazı videolar başka kullanıcıların arşivlerine yanlışlıkla aktarıldı. Google Fotoğraflar hesabınızdaki bir veya daha fazla video bu sorundan etkilendi.” uyarısı yer alıyor. Google, bu dönemde indirilen verilerin başka kullanıcılara ait videolar içerebileceğini de açıklamasına ekledi. Ayrıca kullanıcılara önceki verilerini silmeleri ve başka bir dışa aktarma işlemi gerçekleştirmeleri önerildi.

Kullanıcıların videolarının başka insanların hesabına gitmesi önemli bir sorun ve şirket, Google Fotoğraflar kullanıcılarının %0.01’inden daha azının bu sorundan etkilendiğini açıkladı. Bu küçük bir oran gibi görünüyor, ancak bir milyar kullanıcısı olan bir hizmet için 100.000 insan demek. Google, yaşanan hatanın ardından sorunun çözüldüğünü ve fotoğrafların hatadan etkilenmediğini belirtti.