İngiltere, 2035 yılından itibaren benzini yasaklıyor

İngiltere hükümeti, attığı adımlarla ülkedeki araç satışlarının yüzde 90’ından fazlasını oluşturan benzinli ve dizel araçlarının satışını 2035 yılında ya da daha erken bir sürede yasaklamayı planlıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Doğa bilimci David Attenborough ile birlikte katıldığı Londra Bilim Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte “CO2 emisyonlarınıazaltmalıyız ve İngiltere olarak mümkün olan en kısa sürede net sıfıra indirmemiz gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Paris, Madrid, Mexico City ve Atina belediye başkanları 2025 yılına kadar dizel araçlarını şehir merkezlerinden yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Fransa, 2040 yılına kadar fosil yakıtlı araç satışını yasaklamaya hazırlanıyor ve Norveç parlamentosu 2025 yılına kadar tüm araçların elektrikli olmasını hedeflediklerini açıklamıştı.