İnsanların özel fotoğraflarını sızdıran hacker, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Binlerce kullanıcının iCloud hesabını hackleyen ve özel fotoğraflarını internette yayınlayan bir bilgisayar korsanı, İngiltere’de çıktığı mahkemede 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. İngiliz hacker ayrıca röntgencilik ve beş çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekmekle de suçlanıyor.

İnsanların özel fotoğraflarına erişmek için iCloud hesaplarını hackleyen ve bunları internette yayınlayan Tony Spencer adlı bir hacker, 32 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 3 yılını demir parmaklıklar arkasında geçirecek olan hacker, geçtiğimiz eylül ayında alışveriş merkezlerinde röntgencilik yapmaktan ve beş çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çekmekten suçlu bulunmuştu.

Mahkeme tutanaklarına göre Spencer, çeşitli alışveriş merkezlerine yerleştirdiği gizli kameralar vasıtasıyla kadınların ve çocukları videoya aldı. Essex Polisi’nin Siber Suç Ekibi’nden Dedektif Ian Collins, Spencer’ın uzun yıllar kimliğini belli etmeden insanların özel fotoğraflarına eriştiğini ve internette yayınladığını söyledi.

Öte yandan İngiliz hacker’ın iCloud hesaplarını ele geçirmek için kullandığı yazılım hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Collins ayrıca Spencer’ın ötesinde çok daha geniş kapsamlı bir siber suç soruşturması yürüttüklerini de sözlerine ekledi.