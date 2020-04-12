KıbrısSpor

Mandic: Basketbol liglerinin iptali düşünülmeli

12 Nisan 2020

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Koopspor’un Sırp yıldızı Vucasin Mandic, lige devam edilmeyecekse Rusya, Yunanistan ve İtalya’daki gibi ligin tümden iptalinin düşünülmesi gerektiğini savundu

Ülkemiz basketbolunu yakından bilen ve YDÜ’de başlayıp Koopspor’da devam eden kariyerinde başarılar kazanan Sırp basketbolcu Vucasin Mandic, COVID-19 salgını nedeni ile ülkemizde kalmayı tercih eden yabancı oyunculardan birisi durumunda.

Oyuncu ikametgahında bireysel çalışmalar ile vücudunu zinde tutmaya çalışırken, takım arkadaşları ve koçu Emrah Güven ile sürekli temas halinde kalmaya özen gösteriyor.

 

“Burada salgınla ilgili işler iyi gidiyor, umarım böyle devam eder”

Mandic yaptığı açıklamada tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeni ile yaşam şekillerinin değiştiğini, sağlık açısından yaşanan zor dönemin ilerleyen süreçte ekonomik açıdan da yaşanacağını belirterek, “Bu konu ile ilgili bir deneyimimiz de yok, o yüzden konunun uzmanlarını dinleyip evde kalmalıyız. Hepimiz için en öncelikli olan sağlığımızı korumaktır. Burada durum şu an için iyi gidiyor, umarım böyle devam eder ve kısa zaman sonra sahalara döneriz” dedi.

 

“Rekabetin olduğu İtalya, Rusya, Yunanistan’a iyi bakılmalı”

Sırp oyuncu tüm ülkelerde olduğu gibi KKTC’de de liglerin durdurulmasının çok doğru bir karar olduğunu, hayattaki en önemli şeyin sağlıklı olmak olduğunu belirten Mandic, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Burayı diğer büyük Avrupa ülkeleri ile kıyaslamamak lazım. Diğer ülkelerde oynayan yabancıların çoğu takımdan ayrıldı, ülkesine döndü, onları geri toplamak kolay değil. Ancak burada tüm yerli oyuncular zaten oynamaya hazır, yabancıların çoğu burada ve en önemlisi virüs yayılımı kontrollü gidiyor. Tabii ki kararı Basketbol Federasyonu verecektir ancak devam etmeyeceksek alınacak kararın İtalya, Yunanistan ve Rusya liglerini örnek alarak verilmesi gerekir. Bu karar da ligi direk iptal etmek olmalıdır. Rekabetin olduğu ligler bu şekilde karar üretiyor ve bizim lig için de eğer devam etmeyeceksek en adaletli kararın bu olacağı düşüncesindeyim. Şu anki mevcut sıralamada averaj ile ikinci sıradayız. Ümit ederim ki her şey yolunda gider ve sahaya döneriz.”

 

“Normale dönülürse 2 haftada oyuncular kendilerini toparlarlar”

Mandic hayatın normale dönmesi ile 2 haftalık bir periyotta oyuncuların kendilerini toparlayabileceğini, çok uzun bir süreye ihtiyaç duyulmayacağına inandığını belirterek, “Zaten tüm sporcular evlerinde hocalarının verdiği programa göre bireysel olarak hazırlanıyor. Ben de evde bireysel çalışmalar yapmaya çalışıyorum.” dedi.



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