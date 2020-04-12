KıbrısSpor

24.GÜNDE SPORCULAR HAVADİS’TE

12 Nisan 2020

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı Havadis bugün yine sizlerle buluşturuyor. Yayınımızın 24’üncü gününde bugün farklı spor branşlarında sporcuları yayınlıyoruz.

 Tonguç KOTAK

 Kovid-19 virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan sporcular, kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanlarını dahi yapamıyorlar.

Yaklaşık 1 aydır devam eden bu sürecin bitmesine 18 gün daha var şimdilik. 18 gün sonra virüs ülkemizde temizlenebilirse sporcular takım çalışmalarına başlayabilecek. Aksi halde evde kalmaya devam edeceğiz.

Tüm spor organizasyonlarının durduğu ülkemizde sporcular evlerinde bireysel çalışmalar yapıyor.

Havadis olarak 24 gündür yayınladığımız sporcularımızı bugün yine sizlerle buluşturuyoruz.

Evinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında hatta çatısında hareketler yapan sporcularımız yaptıkları çalışmaları bize ulaştırmaları halinde kendilerini yayınlamaya devam edeceğiz.

 

Bize fotoğraflarınızı atın

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Bugünkü yayınımızda, Elis Sermaye (Modern Dans), Ceren Şahinsoy (Basketbol – Levent), Elçin Yaman (Su Balesi), Berna Chaush (Basketbol – GAÜ), Duygu Yıldız (Basketbol – Alsancak Belediyesi), Fadıl Olguner (MasaTenisi – Master) ve Tuna Mantaş (Basketbol – GAÜ) yer alıyor.

Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

 

 

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Şaka mı, cinnet mi

Şaka mı, cinnet mi

11 Nisan 2020
Photo of Gemi seferleri de 27 Nisan’a kadar durduruldu

Gemi seferleri de 27 Nisan’a kadar durduruldu

11 Nisan 2020
Photo of KKTC’de bu gün pozitif vakaya rastlanmadı

KKTC’de bu gün pozitif vakaya rastlanmadı

11 Nisan 2020
Photo of Uzun: Ailelerin içi rahat olsun

Uzun: Ailelerin içi rahat olsun

11 Nisan 2020
Photo of Yenicami: Eylül’de sezon tamamlanması çok zor

Yenicami: Eylül’de sezon tamamlanması çok zor

11 Nisan 2020
Photo of Erhüman: Güven tesis edilmeden kriz yönetilemez

Erhüman: Güven tesis edilmeden kriz yönetilemez

11 Nisan 2020
Photo of Akbaşak: Sağlık Bakanlığı duaya çıksın

Akbaşak: Sağlık Bakanlığı duaya çıksın

11 Nisan 2020
Photo of Gardiyanoğlu’ndan Siber’e: 5 günde bunu nasıl yapacaksınız?

Gardiyanoğlu’ndan Siber’e: 5 günde bunu nasıl yapacaksınız?

11 Nisan 2020
Photo of KTAMS’tan Özersay’a kınama: Yaptığınız adaletsizlik ve insafsızlıktır

KTAMS’tan Özersay’a kınama: Yaptığınız adaletsizlik ve insafsızlıktır

11 Nisan 2020
Photo of Özersay: Sağlık sorunu, istisna uygulama gerektirebilir

Özersay: Sağlık sorunu, istisna uygulama gerektirebilir

11 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı