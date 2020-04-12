24.GÜNDE SPORCULAR HAVADİS’TE

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı Havadis bugün yine sizlerle buluşturuyor. Yayınımızın 24’üncü gününde bugün farklı spor branşlarında sporcuları yayınlıyoruz.

Tonguç KOTAK

Kovid-19 virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan sporcular, kısmi sokağa çıkma yasağı ile antrenmanlarını dahi yapamıyorlar.

Yaklaşık 1 aydır devam eden bu sürecin bitmesine 18 gün daha var şimdilik. 18 gün sonra virüs ülkemizde temizlenebilirse sporcular takım çalışmalarına başlayabilecek. Aksi halde evde kalmaya devam edeceğiz.

Tüm spor organizasyonlarının durduğu ülkemizde sporcular evlerinde bireysel çalışmalar yapıyor.

Havadis olarak 24 gündür yayınladığımız sporcularımızı bugün yine sizlerle buluşturuyoruz.

Evinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında hatta çatısında hareketler yapan sporcularımız yaptıkları çalışmaları bize ulaştırmaları halinde kendilerini yayınlamaya devam edeceğiz.

Bize fotoğraflarınızı atın

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Bugünkü yayınımızda, Elis Sermaye (Modern Dans), Ceren Şahinsoy (Basketbol – Levent), Elçin Yaman (Su Balesi), Berna Chaush (Basketbol – GAÜ), Duygu Yıldız (Basketbol – Alsancak Belediyesi), Fadıl Olguner (MasaTenisi – Master) ve Tuna Mantaş (Basketbol – GAÜ) yer alıyor.

Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.