Belediyeler Birliği maske ve hijyenik malzeme yardımı istiyor

Belediyeler Birliği, belediyelerin öncelikli görevi olan halkın hijyenik koşullarda yaşamına devam etmesi yönündeki çalışmalarının artırarak devam ettiğini belirterek, belediyelere maske ve hijyenik malzeme yardımı yapılması çağrısında bulundu.

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar yaptığı yazılı açıklamada, canla başla çalışan tüm çalışanlara teşekkür ederek, günümüz koşullarının yanısıra yapılan kesintiler nedeniyle, bu çalışmalar güçlükle devam ettirildiğini ifade ederek, “Birlik ve beraberliğimizin çok önemli olduğu bu dönemde ekonomik sorunlar nedeniyle özellikle gıda ihtiyaçları bulunan evlere yardım yapılıyor” dedi.

Bu süreçte maalesef göz ardı edilen ve gün geçtikçe önem kazanan maske ve hijyenik malzeme temini konusunda yaşanan sıkıntılar olduğunu dile getiren Özçınar, iş adamlarına, yardım etme gücüne sahip kişilere, özellikle maske dikebilecek kişilere, malzeme tedariği yapabilecek kurumlara, belediyelere yardım yapma çağrısında bulundu.

Özçınar, “Bu günleri el ele verip birbirimize destek olarak sağlıkla bitireceğiz. Güzel günler yakın siz lütfen evde kalın” dedi.