Kıbrıs

Kanatlı: Sağlık alanındaki dayanışma faaliyetlerini destekliyoruz

12 Nisan 2020

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, iki toplumun sağlık alanındaki dayanışma faaliyetlerine destek belirterek, “Söz konusu olan yaşamımızdır. Milli kibir, milliyetçi histerilerle hayatımızı tehlikeye atmayalım” dedi.

Kanatlı, yazılı açıklamasında, “Toplum liderlerinin bazı malzemelerin tedariki konusundaki geç kalınmış adımını değerli buluyor, bu adımların devam etmesi gerektiğine inanıyor, YKP olarak bunları destekleyeceğimizi belirtiyoruz. Kıbrıslıları da bu adımlara sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bazı siyasilerin iş birliği konusundaki açıklamalarını eleştiren Kanatlı, bu açıklamaları “kaba ve çağdığı” diye niteledi.

Açıklamasında, “Milliyetçilik sağlığa zararlıdır, dayanışma hayat kurtarır” ifadelerini de kullanan YKP Genel Sekreteri, UBP HP hükümetini ortak coğrafyada iş birliklerinin önünü açmaya çağırdı.

 



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