Manavoğlu:Parti içi demokrasiyi hiçe sayan genel başkanın, ülkeye demokrasi dersi vermeye çalışması manidardır

Secim sonrasında Halkın Partisi’nin Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa eden Mehmet Manavoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ı eleştridi.

İşte yapılan paylaşım:

Dost acı söyler:

Parti içi demokrasiyi hiçe sayan, kendi başına buyruk hareket eden bir genel başkanın, ülkeye demokrasi dersi vermeye çalışması manidardır! Popülizm kokan son manevrasının tek amacı sadece ve sadece “kendi” kaybettiği siyasi itibarını biraz da olsa geri kazanmaya çalışmaktan başka birşey değildir.

Aslında tek ihtiyaç samimiyet, dürüstlük ve takım ruhudur. Umarım bu anlaşılır, doğru yol bulunur.

Hepinize iyi pazarlar!