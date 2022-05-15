13 Mayıs akşamı Azeri rakibini nakavt ile mağlup eden Metin Turunç şampiyonluk kemeri ile adaya döndü

Şampiyonluk kemeri ile döndü

İstanbul’da 13 Mayıs akşamı Azeri rakibini nakavt ile mağlup eden Metin Turunç antrenörü Dindar Gölçek ile adaya döndü. Aldığı Avrupa Şampiyonluk kemeri ile kemer sayısını ikiye çıkaran Metin Turunç, başarısına bir yenisini eklemiş oldu. Başarısına bir yenisini daha ekleyen Milli Boksör Metin Turunç olağanüstü bir atmosferde ringe çıktığını belirtirken, Avrupa Şampiyonluk kemerini kazandığını için çok mutlu olduğunu söyledi.

Milli Boksör Metin Turunç Ercan Havalimanında ayağının tozuyla yaptığı açıklamada çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Güzel bir atmosferde yine güzel bir zafere imza attıklarını belirten Metin Turunç, Avrupa Şampiyonluk kemerini kazanmanın inanılmaz mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Metin Turunç’un antrenörü Dindar Gölçek ise yaptığı açıklamada hakkederek geldikleri bir maçtan yine haklı bir galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Avrupa Şampiyonluk kemeri ile ülkeye dönmenin inanılmaz bir mutluluk olduğunu belirten Gölçek, Metin’in performansının her geçen müsabaka daha da yukarıya çıktığını bununda sonuca yansıdığını ifade etti.