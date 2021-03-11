Manavoğlu: Halka yardım yapılsın

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu mecliste finansal ve ekonomik huzursuzluklar konusunda söz aldı.

“Neye imza attığını bilmeden bir protokole imza attıysanız, bunu neden eleştirmeyeceğiz. Bu kadar şaibeli bir protokol mu olur” diye konuşan Manavoğlu, hükümeti, oturup, konuşup, anlaşılabilecek bir ortam yaratmamakla suçladı.

“14 milyon TL’ye saray yapılacaksa, yapılsın ama şimdi bu sarayın yapılmasının zamanı değildir. Ya da bu protokolden çıkarılsın, halka yardım yapılsın” diyen Manavoğlu, hükümetin yaptığı görevden alma atamaları da eleştirdi.

Hükümete, halk için düzgün planlı bir aşılama, destek, prim destek sistemi yaratılması, kredilerle ilgili, mazbatalarla ilgili kararlar üretilmesi çağrısı yapan Manavoğlu, eğitim konusunda yaşanan sıkıntıların bir an önce giderilmesini istedi.

İlerleyen günlerde, krediler ve faizlerde çok ciddi sıkıntılar yaşanacağına inanç belirten Manavoğlu, hükümetin finansal konularda hızlı davranması gerektiğini vurguladı.