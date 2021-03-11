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15’i yerel 23 yeni vaka

11 Mart 2021
kktc koronavirüs





“Toplam 7429 test yapıldı, 15’i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7429  olup, 15′ i yerel 23 pozitif vakaya rastlanmış, 29 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 15 kişi ise yerel vakadır.

7 kişi Lefkoşa, 7 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Marmara-1  / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-5

Girne
Girne Merkez- 4  / Ozanköy- 1/ Çatalköy-1/ Zeytinlik -1

Gazimağusa

Maraş-1

11 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7429

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 609.387

Toplam Vaka Sayısı: 3721

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3344

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 353

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2





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11 Mart 2021


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