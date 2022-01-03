Maliye Bakanlığı, 138 milyon TL iç borçlanmaya giderek Sosyal Sigorta emeklilerin 13. maaş ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 158 milyon TL avans aktarımı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kamu çalışanlarının 13. maaş ödemelerinin de bugün itibarı ile başladı belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Maliye Bakanlığı’ndan 13. maaş açıklaması

Maliye Bakanlığı’ndan Sosyal Sigortalıların ödemelerin yapılabilmesi için kaynak aktarımı gerçekleştirildi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 138 milyon TL iç borçlanmaya gidilmiş olup, Sosyal Sigorta emeklilerin 13. maaş ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 158 milyon TL avans aktarımı gerçekleştirmiştir.

Ayrıca kamu çalışanlarının 13. maaş ödemeleri de bugün itibarı ile başladı.”