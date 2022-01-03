Özyiğit: DAÜ’nün gelişimine katkı koymaya devam edeceğiz

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nı (DAÜ–SEN) ziyaret ederek Başkan Ulaş Gökçe ve Bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ülkenin en güzide kurumlarından biri olan DAÜ’de örgütlü Akademik Personel Sendikası’nın Başkan ve yöneticileri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ Sen ile her zaman yakın işbirliği içinde olduklarını ifade etti.

TDP olarak DAÜ’ye büyük önem verdiklerini, ister muhalefette isterse hükümette olsun hep bu anlayışla hareket ettiklerini belirten Özyiğit, DAÜ’nün daha demokratik, özerk, şeffaf ve hesap verebilir bir devlet üniversitesi haline gelmesinin en temel hedefleri arasında olduğunu vurguladı.

DAÜ’nün çok daha iyi seviyelere gelmesi için tüm paydaşlarla birlikte iş ve güç birliği yaparak ortak akılla hareket edeceklerini, bu bağlamda DAÜ Sen’in de en önemli paydaşlardan olduğunu belirten Özyiğit, “Bir yandan DAÜ’nün eğitim kalitesini yükselterek ve uluslararası akreditasyonları daha da öne çıkararak, uluslararası yapının içindeki bulunduğu basamağı daha yukarılara çıkması hedefiyle çalışırken, diğer yandan da ister akademik personel olsun, isterse yönetsel kadrolar olsun onların da iş güvenliğini sağlamak durumundayız. Onların kadro sorunuyla ilgilenmek ve onlara da çözümler üretmek durumundayız. Hükümet döneminde de bunu başardık ve büyük adımlar attık” diye konuştu.

Özyiğit, geçmişte DAÜ’ye bağlı bazı kurumlarının özelleştirilmesi süreçlerine DAÜ Sen ile birlikte mücadele verdiklerini, sonrasında da hükümet dönemlerinde geri alınması yönünde somut adım attıklarını ancak kendilerinden sonra gelen hükümetlerin bunu ilerletmediklerini anımsattı. Özyiğit, DAÜ’de gereksiz istihdamlarla mali yük yaratılmaması gerektiğini, TDP hükümette bulunduğu sürece bunu kanıtladığını belirtti.

Ulaş Gökçe: “İlk kez bu kadar DAÜ’nün geçmişini ve sorunlarını bilen başkan gördüm”

DAÜ Sen Başkanı Ulaş Gökçe ise görüşmede yaptığı konuşmada TDP ile DAÜ SEN’in organik bağları olduğunu belirterek, TDP’nin hükümette olduğu dönemde de, öncesinde de her zaman yakın ilişkileri olduğunu söyledi.

Dörtlü Hükümet döneminde dönemin Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ve ekibiyle uyumlu bir çalışmaları olduğunu belirten Gökçe, “TDP kısa bir dönem hükümette oldu ama bu dönem içerisinde Üniversitemizin yönetiminde yer aldığı dönemde çalışma arkadaşlarımızın çalışma şartlarını ciddi şekilde artırdık. TDP hükümette olsun veya olmasın her zaman dayanışmamız en üst seviyede olacaktır” dedi.

Bugüne kadar kendilerini birçok partinin ziyaret ettiğini ve ilk kez bu kadar DAÜ’nün geçmişini ve sorunlarını bilen başkan gördüğüne dikkat çeken Gökçe, “TDP’deki insanların ve yöneticilerin hepsi dürüst insanlardır. Yani bizim elimizdeki parayı alacak, kendi kişisel kariyerleri için kullanacak, yandaşlarına para dağıtacak insanlar değildirler. Bu az bulunan bir meziyete döndü ülkede” diye konuştu.