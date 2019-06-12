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Mahkum 5 yıldır AIDS hastası ama cezaevinde bilen yok!

12 Haziran 2019

Mahkum 5 yıldır AIDS hastası ama cezaevinde bilen yok!

HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2018 yılından bu yana cezaevinde tutuklu olarak bulunan mahkumun aslında 5 yıldır AIDS hastası olduğunu ve mahkumun ayrıca HEPATİT rahatsızlığının bulunduğunu ve cezaevi çalışanlarının bu mahkumun rahatsızlığını bugün rastgele öğrendiklerini belirtti.

Cezaevi içerisinde bulaşıcı hastalıkların kol gezdiğini daha önce de defalarca belirten HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen cezaevi yasasının gayet net olduğunu ve bu gibi durumlarda personele derhal bilgi verilmesi gerektiği söyledi. HAKSEN Başkanı İzzet Türkmen’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

Artık yeter.Bunun hesabını kim verecek. 2018 yılından bu yana cezaevinde olan mahkumun 5 yıldır AIDS olduğunu…

İzzet Türkmen paylaştı: 12 Haziran 2019 Çarşamba

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