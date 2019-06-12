Sterlin, dolar ve euro kaç TL? Döviz kurları en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dövizde son durum.

Dolar/TL, 5,80’in hemen üzerinde hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 5,82 civarında işlem görüyor. Kur dün 5,7580’e kadar gerilese de bu seviyelerde tutunamadı.

Euro/TL de 6,60 seviyesinde seyrediyor.

Piyasalar bugün Merkez Bankası’nın saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Merkez’in faizde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

Sterlin/TL de 7,42 seviyesinde seyrediyor.

ABD ile ilişkiler de piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’ın S-400 mektubuna ilişkin ”Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük. Gerekli çalışmaları yapıyor, cevabı hazırlıyoruz” dedi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 5,7550’nin destek, 5,8510’un direnç konumunda bulunacağını kaydetti.