Yaşam

Mahallenin Muhtarları’nın şoför Ali’si Yalçın Gülhan hayatını kaybetti

27 Temmuz 2019

Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan yaşamını yitirdi.

Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali’si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybeti.

Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan’ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, “Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu” diye konuştu.

Gülhan’ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Etiketler

İlgili Makaleler

Özersay: İlahiyat Koleji’nin kuruluşunda hata yapıldı

25 Temmuz 2019

KKTC’de 3 kişide “Batı Nil Virüsü” tespit edildi

25 Temmuz 2019

Uzmanlar uyardı: Küresel ısınma emsalsiz boyutta

25 Temmuz 2019

Bakan Üstel: THY seferlerini çoğaltırsa, fiyatlar düşecek

25 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı