Dünya

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov öldü mü?

27 Temmuz 2019

Günlerdir ortalarda görünmeyen Türkmenistan devlet başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov’un hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili euronews’e, daha önce böbrek yetmezliği nedeniyle ameliyat olduğunu söylediği Muhammedov’un aynı hastalıktan ölmüş olabileceğini aktardı.

Türkmenistan’in Rusya Büyükelçiliği’nden dün Rus haber ajansı TASS’a yapılan açıklamada, Berdimuhamedov’un öldüğü haberi yalanlandı ancak devlet başkanının 15 Temmuz ‘dan bu yana nerede olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

En son 15 Temmuz’da kameralar karşısına çıkan Berdimuhamedov, torunlarıyla kedi severken görüntülenmiş ve kitap yazmak için tatile çıkacağını duyurmuştu.

Türkmen lidere yakınlığı ile bilinen bazı iş adamları da çeşitli Rus medyasına Türkmen liderin öldüğü yolunda iddialar paylaştı.

Türkmenbaşı olarak bilinen Saparmurat Niyazov’un 2006’da haftalar öncesinden iddia olarak ortaya atılan ölüm haberi önce yalanlamış ardından resmi açıklama ile doğrulanmıştı.

Türkmenistan’in komşu ülkelerinden Özbekistan’da da eski devlet başkanı İslam Kerimov’un 2016 yılındaki ölümü önceden iddia olarak ortaya atılmış, Kerimov’un ölümü haftalar sonra açıklanmıştı.

Freedom House adlı düşünce kuruluşunun geçen yılki raporuna göre Türkmenistan siyasi ve sivil özgürlükler alanında dünyanın en “en kötü” ülkeleri arasında yer aldı.

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