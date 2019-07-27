İtalya: Kuzey Afrikalı denilen polis katili Amerikalı çıktı

İtalya’nın başkenti Roma’da cuma günü erken saatlerde öldürülen polisin katili 19 yaşında Amerikalı bir öğrenci çıktı.

Mario Cerciello Rega isimli askeri polis şehrin turistik bir bölgesinde çanta çaldığından şüphelenilen iki kişiyi tutuklamaya çalırşırken defalarca bıçaklanmıştı.

İtalyan basınında çıkan katillerin Kuzey Afrika kökenli olduğu yönündeki haberler ülke genelinde göçmen karşıtı tepkilerin yükselmesine yol açtı. Fakat polis günün ilerleyen saatlerinde iki Amerikalı öğrenciyi şehrin lüks bir semtinde sorgulamak için gözaltına aldığını duyurdu.

İtalyan resmi haber ajansı ANSA iki zanlıdan birinin cinayeti itiraf ettiğini duyurdu.

Polis iki kişinin bir başka adamı izlediği güvenlik kamerası kayıtlarını yayınladı. Polis, takip edilen kişinin arkadaki iki kişiyi içinde cep telefonu ve biraz para olan çantasını çalmakla suçladığını açıkladı. Söz konusu kişinin ifadelerine göre çalınan çantada bulunan cep telefonunu aramasının ardından zanlılar cevap vererek belirli bir para karşılığında çantasını geri vereceklerini söyledi.

Buluşma noktasına geldiklerinde çantanın sahibinin çağrısıyla 35 yaşındaki Rega zanlılara yaklaştı. Bunun üzerine zanlılardan biri sivil kıyafetli polisi bıçakladı.

Olayın ardından İç İşleri Bakanı Matteo Salvini tepki göstererek zanlıların yakalanması için insan avı başlatıldığını ve hayatlarının sonuna kadar mahkum edilerek ağır işlerde çalıştırılmaları gerektiğini belirtti.