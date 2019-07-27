Dünya

Filipinler’de meydana gelen iki depremde en az 8 kişi hayatını kaybetti

27 Temmuz 2019

Filipinler’in kuzeyinde meydana gelen iki depremde en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Batanes eyaletinde yerel saatle 04.16’da 5,4 ve 07.00’de 5,9 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin ardından can kayıplarına dair bilgi verilmedi fakat uluslararası basında yer alan haberlerde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyalet genelinde çok sayıda binanın depremden hasar gördüğü kaydedildi.

Sarsıntıların ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Fas Cebelitarık Boğazı’nda 242 sığınmacıyı kurtardı

27 Temmuz 2019

Guatemala “güvenli ülke” sözleşmesini imzaladı

27 Temmuz 2019

İsveç’te Türk restoranına el yapımı patlayıcıyla saldırı

27 Temmuz 2019

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov öldü mü?

27 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı