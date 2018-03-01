Mağusa’da eğlence tam gaz

FREKANS SAHNESİ BEĞENİLİYOR:

Gazimağusa’da hizmet veren The Shamrock Live & Bar, Frekans grubunun performansıyla bir kez daha eğlence severleri üstüne çekti.

Gazimağusa’nın eğlence durağı The Shamrock Live & Bar, capcanlı programlarıyla coşmaya son sürat devam ediyor. Mekanın eğlencesine kapılan konuklar birbirinden güzel şarkılar eşliğinde stres atıyor.

Shamrock’un geçtiğimiz cumartesi gecesi Grup Frekans’la yaşanan eğlencesi de oldukça keyifli geçti. Birbirinden şık konukların doldurduğu mekanda birbiri ardına sıralanan şarkılar masadakilerin keyfine keyif kattı.

Neredeyse her geceye ayrı bir programla kucak açan mekana bu gece Latin Dans, yarın gece Fikri Karayel, 3 Mart Cumartesi gecesi ise yine grup Frekans ses getirecek.