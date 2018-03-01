Camiler Tarikata Teslim

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan önemli camilerde Türkiye’deki Cübbeli Ahmet Hoca tarikatına mensup kişiler tarafından Din İşleri Dairesi izniyle hutbe veriyor, Kıbrıs’ta yapılanmaya gidiyor

35 KİŞİLİK EKİPLE GELDİLER: Cübbeli Ahmet Hoca tarikatına mensup 35 hoca Şubat ayında KKTC’yi mesken tutu. Tarikata mensup hocalar, Kuzey Kıbrıs’ta bazı camilerde hutbe okudu, cemaate tarikat propagandası yaptı

DİN İŞLERİ DAİRESİ İZNİ VERDİ: Cübbeli Ahmet Hoca tarikatına mensup hocaların KKTC’deki camilerde yürüttüğü faaliyetin Din İşleri Dairesi’nin izniyle olduğu kaydedildi. Tarikat mensubu hocaların camilerde hutbe okuması ise KKTC’deki bazı din adamları tarafından tepkiyle karşılandı

İLKEM DERNEĞİ ADI ALTINDA: Tarikat mensubu hocaların verdiği hutbelerin duyurusu ise kısa adı İLKEM olan İlim Kültür Eğitim Merkezi tarafından yapıldı. Cübbeli Ahmet Hoca tarikatı tarafından kurulduğu belirtilen merkeze, tarikat tarafından yakın geçmişte sorumlu atandığı da öne sürüldü

Bertuğ TOPAL

Kuzey Kıbrıs’ta Polat Paşa Camii, Nureddin Ersin Paşa Camii ve Selimiye Camii’nde Türkiye’de bir dönem siyasilere yakınlığı ile bilinen Cübbeli Ahmet Hoca tarikatının yerleşmeye başladığı öğrenildi.

Cübbeli Ahmet Hoca tarikatının üst düzey isimlerinin Kuzey Kıbrıs’a gelerek camilerde hutbe verdiği din çevreleri tarafından son günlerde ciddi şekilde gündeme getiriliyor.

Bu girişim, KKTC’deki bazı din adamları tarafından “tarikatların örgütlenmesine zemin hazırladığı” gerekçesiyle tepkiyle karşılandı.

Cübbeli Ahmet Hoca tarikatına mensup “üst düzey” hocaların KKTC faaliyetlerini kısa adı İLKEM olan İlim Kültür Eğitim Merkezi organize etti. Merkez, hocaların vereceği hutbelere cemaat toplamak için birçok yerde de duyuru yaptı. Merkezin bu yöndeki faaliyetleri için Din İşleri Dairesi’nden izin aldığı da öğrenildi.

Cuma namazında hutbe verdiler

Cübbeli Ahmet Hoca tarikatının önde gelen isimlerinin Şubat ayında ülkenin önemli ve büyük camileri olan Polat Paşa Camii, Nureddin Ersin Paşa Camii ve Selimiye Camii’nde hutbe verdiği kaydedildi. Cübbeli Ahmet Hoca tarikatı üst düzey yetkililerinin geçtiğimiz hafta cuma günü de bir çok camiyi ‘teslim’ aldığı kaydedildi.

İsmi geçen camilerde hutbelerin Cübbeli Ahmet Hoca tarikatının Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gelen üst düzey hocaları tarafından verildiğini fark eden KKTC’deki bazı din adamları ise bu duruma tepki gösterdi.

Yaklaşık 35 kişilik bir ekip geldi

Cübbeli Ahmet Mahmut Hoca tarikatının Kuzey Kıbrıs’a adeta çıkarma niteliğindeki bu ziyaretinin camilerdeki mürit sayısını artırmaya yönelik bir girişim olduğu ifade edildi. Kuzey Kıbrıs ziyaretine toplamda 35 kişi ile katılan Cübbeli Ahmet Mahmut Hoca tarikatı, burada ciddi bir yapılanma arayışına girdi.

Din İşleri Dairesi izniyle yapıldı

Cübbeli Mahmut Hoca tarikatının İlim Kültür Eğitim Merkezi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs’taki yapılanmasına ve hutbe vermesine Din İşleri Dairesi’nin izin verdiği öğrenildi. KKTC’deki bazı din adamları özellikle Cuma Namazlarında Din İşleri Dairesi’nin bilgisi ve izni dışında kimsenin hutbe veremeyeceğine dikkati çekti.

İLKEM Derneği adıyla faaliyet yapıyorlar

Cübbeli Ahmet Hoca tarikatına mensup “üst düzey” hocaların KKTC faaliyetlerini kısa adı İLKEM olan İlim Kültür Eğitim Merkezi organize etti. Merkez, hocaların vereceği hutbelere cemaat toplamak için birçok yerde de duyuru yaptı, cemaati “Kıymetli hocaların dini sohbeti” diye tanımladıkları toplantılara katılmak için teşvik etti.

Kıbrıs’a sorumlu atandı

Tarikat KKTC’deki işlerinin yürütülmesi için buraya İLKEM İlim ve Eğitim Sorumlusu adı altında Vehbi Ağan’ın atadı. Ağan’ın Türkiye’de de birçok özel vakıf için hutbeler verdiği belirtildi.

Hz. Ömer Türbesi’ni kullanıyorlar

Cübbeli Ahmet Mahmut Hoca tarikatı tarafından kurdurulan Kıbrıs İlkem Derneği’nin faaliyetlerini Hz. Ömer Türbesi’nde gerçekleştirdiği ve bu türbeye de Serdar Ömer Türbesi dedikleri kaydedildi. Türbenin bağlı olduğu daire olan Eski Eserler Dairesi’nin böyle bir izni nasıl verdiği ise merak konusu.