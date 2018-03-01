Akyulaf: “Hakeden kazansın”

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf, bu hafta sonu lider Yenicami ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili Havadis’e konuştu:

ADALEKE, MUSTAFA SALK VE OKAN CEZALI:

Erdinç Akyulaf: “Yalova maçında sarı kart sınırında olan Adeleke, Mustafa Salk ve Okan Kibar, sanki mimlenmiş gibi son 10 dakikada gördükleri sarı kartlar nedeniyle Yenicami maçında oynayamayacaklar. Ancak, tüm imkanlarımızı seferber ederek çıkacağımız bu maçın, hak eden tarafından alınmasını temenni ediyorum” dedi

Coşkun KUTAY

K-PET Süper Ligi’nin 20.haftasını 30 puanla 6.sırada tamamlamış bulunan Merit Alsancak Yeşilova, lider Yenicami ile 3 Mart Cumartesi günü oynayacakları karşılaşmayla ilgili hazırlıklarını, Teknik Direktör Erdinç Akyulaf nezaretinde, antrenör Gökhan Güvensoy ve Emre Ersoy’un Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda dün yaptırdığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erdinç Akyulaf çalışma sonrasında, geçtiğimiz hafta oynadıkları Yalova maçının yanı sıra, cumartesi günü evlerinde oynayacaklarıYenicami karşılaşmalarıyla ilgili Havadise konuştu.

Geçtiğimiz hafta, Yalova’nın cezası nedeniyle Değirmenlik’te oynadıkları karşılaşmaya, takımın en etkili oyuncusu Lua Lua ve sarı kart cezalısı Aksel’den yoksun çıktıklarına ve bu nedenle de, sakatlıkları tam olarak iyileşmeyen Billy Mehmet, Yasin ve Hamis’i oyuna almak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Erdinç Akyulaf, “ Bütün bunlara rağmen daha oyunun başında bir de Billy Mehmet’in tekrardan sakatlanması oyun düzenimizi bozduğu gibi, zaten eksik olan kadromuzu da sıkıntıya soktu. Buna rağmen, ikinci devrede Mejdi’nin attığı golle öne geçen takımımız, ne yazık ki müdafaa hatasından kaynaklanan penaltıyla, 1-1’lik sonuca razı oldu.” İfadelerini kullandı.

“Hatalı kararlar ve çıkan kartlar”

“Ancak müsabakayı yöneten hakem arkadaşımız; her iki takım oyuncularının, karşılaşmanın 80.dakikasına kadar kurallara uygun yaptığı nizami mücadele ve fair play çerçevesinde sergiledikleri centilmenlik ortamının, o dakikadan sonra vermeye başladığı yanlış kararlar ve neticesinde çıkartmaya başladığı gereksiz kartlarla, adeta kabusa dönüşmesine neden oldu” diyerek sözlerini sürdüren Erdinç Akyulaf, “Bizler, hakem camiasına daima saygı duyduk ve duymaya da devam edeceğiz. Ancak, Merkez Hakem Kurulu’nun; bu denli hata yüzdesi yüksek olan hakem yönetimlerinin gözden geçirilip, ona göre değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim” dedi.

“Adeleke, Mustafa ve Okan, sarı kart cezalısı”

Her maça önem veriyoruz. Ancak Yenicami karşılaşmasını, Süper Lig’in kaderini etkileyecek olması nedeniyle daha çok önemsiyoruz. Ve bu nedenle de karşılaşmaya, daha iddialı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Erdinç Akyulaf, “Ancak, geçtiğimiz hafta oynanan Yalova karşılaşmasında, sarı kart sınırında olan ve tüm ikazlarımıza rağmen oyunun son 10 dakikasında ve alakası olmayan pozisyonlarda sanki de mimlenmiş gibi sarı kart gören Adeleke, Mustafa Salk ve Okan Kibar,Yenicami karşılaşmasında oynayamayacak. Bunlara, Billy Mehmet, Yasin, Hamis ve Memduh’un sakatlıkları eklenince, ne kadar zor durumda olduğumuz ortaya çıkıyor. Her şeye rağmen Yenicami karşısına elimizdeki tüm imkanlarla çıkıp, en iyisini yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Centilmence olmasını ve hak edenin alacağı bir maç olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.