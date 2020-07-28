Mağusa’da çarpışma: Can kaybı yok

Mağusa’da akşam saatlerinde trafik çarpışması meydana geldi. Olayda şans eseri can kaybı olmazken, araç hurdaya döndü.
Çarpışma saat 19.00 sularında Can Sevindi adlı gencin NP 298 plakalı Peugeot 206 marka aracıyla Yeniboğaziçi çemberi ile Salamis Otel çemberi arasında seyrettiği sırada yoldan çıkarak takla atması şeklinde meydana geldi.
Sevindi’nin kullandığı araç hurdaya dönerken, aracıyla takla atan şahış ise ambulansla Mağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sevindi’nin şuurunun açık, genel durumunun iyi olduğu edinilen bilgiler arasında.