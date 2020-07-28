Çavuşoğlu: Sınava girdiği için işten atılan öğretmenlere şans vereceğim

Meclis Genel Kurulu’nda Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname görüşülmeye devam ediliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu kürsüye çıkarak sorulara yanıt verdi.

Çavuşoğlu öğretmenlerin atanması, KHK’nın görevlerini yapabilmesi konusunda Meclis’te bir mutabakat olduğunu, bu çerçevede KHK’nın mevcut haliyle çalışmasına olanak sağlayacak yasanın Meclis’ten geçtiğini hatırlattı.

Bundan önceki dönemde de KHK ile görüşmelerini sürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu pandemi döneminde de çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

12 Temmuz’a kadar yasal süre olmasına rağmen gece gündüz çalışarak 3 Temmuz’da nakil listelerini KHK’ya teslim ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, sınavın yapılmasının en çok kendilerinin işine yarayacağını dile getirdi.

KHK’nın soru bankası ve takvim sıkışıklığı nedeniyle sınavın yapılamayacağını kendilerine ilettiğini söylediğini dile getiren Çavuşoğlu, geçici öğretmenlerin sıralamaya göre atanmasının eğitimin niteliği açısından gerekli olduğunu hep söylediğini anımsattı.

Bir kurumun başka bir kuruma iş öğretmesinin doğru olmadığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, fırsat eşitliğinin önemine işaret ederek bu sene sınav yapılmış olsa bu gibi tartışmaların yaşanmayacağını dile getirdi.

Bu konu üzerinden siyaseten kâr etmesi gibi bir durum olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, sınava girdiği için işten atılan öğretmenlere şans vereceğini ifade etti.

Nazım Çavuşoğlu, daha önceki döneminde de benzeri uygulamalar yaptığını kaydetti.

Bunun dışında bir boşluk kalırsa da okullara yakın yerde yaşayanlara şans verileceğini dile getiren Çavuşoğlu, bunun geçici süreli bir görev olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, kamuoyu vicdanını da kendi vicdanlarını da rahatsız etmeyecek şekilde hareket edeceklerinden kimsenin şüphe etmemesini istedi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın yerinden sorduğu süre üzerine Çavuşoğlu, “Ben görevimi yaparım, başka kurumların görevini yapıp yapmadığını sen de değerlendirebilirsin” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yerinden söz alarak belirlenen kriterlerin net olarak paylaşılmasını istedi.