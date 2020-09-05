Kategorisiz

Mağusa’da bir otelde ve 4 farklı yerde yangın!

5 Eylül 2020
yangın, polis, Mağusa, Holiday Apart,

Polis bugün Mağusa’da Holiday Apart otelde ve 4 farklı yerde yangın meydana geldiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün saat 14.00 sıralarında Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzeinde faaliyet gösteren Holiday Apart Otelin 206 numaralı odasında henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu oda içerinde bulunan eşyalar yanarak zarar gördü.

Saat 11.30 sıralarında Gazimağusa’da Çanakkale Sehitliği arkasındaki arzide çıkan yangın sonucu ise 5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 10 adet akasya ağacı yandı.

Saat 15.00 de Göndere’de Önder Dervişler’e ait ikametgâhın bahçesinde çıkan yangın sonucu kuru otlar ile 3 adet okaliptüs ve 2 adet zeytin ağacı yandı .

Saat 15.00 sıralarında Kılıçarslan köyünde arazide çıkan yangın sonucu 15 dönüm anız ve 12 adet rulo balya yanarak zarar gördü.

Saat 15.30 sıralarında Dikmen’de Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Nurettin Dereseven’e ait evin arka tarafında bulunan atölye ve ambar olarak kullanılan 2 ayrı binada çıkan yangın sonucu 114 adet arı kovanı , 396 adet telli çerçeve, 30 adet kovan altlığı ve muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Pençe-Kartal Operasyonu

Pençe-Kartal Operasyonu

15 Haziran 2020
Photo of Anne adaylarına “yaz hamileliğinde sıvı alımına dikkat” uyarısı

Anne adaylarına “yaz hamileliğinde sıvı alımına dikkat” uyarısı

14 Haziran 2020
Photo of Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Kovid-19 vaka sayısı 58 bin 568’e yükseldi

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Kovid-19 vaka sayısı 58 bin 568’e yükseldi

12 Haziran 2020
Photo of Kıbrıslı Türk 71 kişi Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yaptı

Kıbrıslı Türk 71 kişi Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yaptı

8 Haziran 2020
Photo of Bir okula üç değişik giriş yöntemi olur mu?

Bir okula üç değişik giriş yöntemi olur mu?

7 Haziran 2020
Photo of Turizmciler eyleme gidiyor

Turizmciler eyleme gidiyor

6 Haziran 2020
Photo of İsmail Kemal’e veda

İsmail Kemal’e veda

4 Haziran 2020
Photo of Şahali: Tarım Bakanı ateşle oynuyor ama farkında değil

Şahali: Tarım Bakanı ateşle oynuyor ama farkında değil

2 Haziran 2020
Photo of KTOEÖS: Kamu görevlilerinin yabancı dil eğitimine sahip olması tartışılamaz

KTOEÖS: Kamu görevlilerinin yabancı dil eğitimine sahip olması tartışılamaz

1 Haziran 2020
Photo of Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyona yaklaştı

Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyona yaklaştı

29 Mayıs 2020
Başa dön tuşu
Kapalı