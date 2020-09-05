Mağusa’da bir otelde ve 4 farklı yerde yangın!

Polis bugün Mağusa’da Holiday Apart otelde ve 4 farklı yerde yangın meydana geldiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bugün saat 14.00 sıralarında Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzeinde faaliyet gösteren Holiday Apart Otelin 206 numaralı odasında henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu oda içerinde bulunan eşyalar yanarak zarar gördü.

Saat 11.30 sıralarında Gazimağusa’da Çanakkale Sehitliği arkasındaki arzide çıkan yangın sonucu ise 5 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile 10 adet akasya ağacı yandı.

Saat 15.00 de Göndere’de Önder Dervişler’e ait ikametgâhın bahçesinde çıkan yangın sonucu kuru otlar ile 3 adet okaliptüs ve 2 adet zeytin ağacı yandı .

Saat 15.00 sıralarında Kılıçarslan köyünde arazide çıkan yangın sonucu 15 dönüm anız ve 12 adet rulo balya yanarak zarar gördü.

Saat 15.30 sıralarında Dikmen’de Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Nurettin Dereseven’e ait evin arka tarafında bulunan atölye ve ambar olarak kullanılan 2 ayrı binada çıkan yangın sonucu 114 adet arı kovanı , 396 adet telli çerçeve, 30 adet kovan altlığı ve muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.”