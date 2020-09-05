KıbrısManşet

Pilli: Toplam 1395 test yapıldı, 26 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

5 Eylül 2020
KKTC Sağlık, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1395 olduğunu, 26 pozitif vakaya  rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 8 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

5 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1395

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen vakalar – 7

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -11

Yerel vakalar -8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 128.591

Toplam Vaka Sayısı- 397

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 278

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 115

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 42

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 73

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Domateste limit üstü kalıntı

Domateste limit üstü kalıntı

4 Eylül 2020
Photo of Denktaş: Halkımız bana güvensin

Denktaş: Halkımız bana güvensin

4 Eylül 2020
Photo of Pilli: 10 yeni pozitif vaka

Pilli: 10 yeni pozitif vaka

4 Eylül 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti

Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti

4 Eylül 2020
Photo of Güneyde 4 yeni vaka

Güneyde 4 yeni vaka

4 Eylül 2020
Photo of Kıbrıs’ta yılın en sıcak günü

Kıbrıs’ta yılın en sıcak günü

4 Eylül 2020
Photo of Ahmet Cemal Gazioğlu, hayatını kaybetti

Ahmet Cemal Gazioğlu, hayatını kaybetti

4 Eylül 2020
Photo of Orman Dairesi: Tüm orman yolları araç trafiğine kapatılmış ve ateşli piknik yasaklanmıştır

Orman Dairesi: Tüm orman yolları araç trafiğine kapatılmış ve ateşli piknik yasaklanmıştır

4 Eylül 2020
Photo of Hak-Sen: Yüz yüze eğitim karşı değiliz

Hak-Sen: Yüz yüze eğitim karşı değiliz

4 Eylül 2020
Photo of DAÜ İngilizce yeterlilik sınavı yüz yüze yapıldı

DAÜ İngilizce yeterlilik sınavı yüz yüze yapıldı

4 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı