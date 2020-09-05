KategorisizKıbrısManşet

Akıncı: Bu kararı “Üç gün için gelenler” diyerek sulandırmak doğru değildir

5 Eylül 2020
Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Covid-19, Pandemi,

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Covid-19 ile ilgili yeni alınan kararları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile değerlendirdi.

Akıncı’nın açıklaması:

“Pandemi döneminde hükümet alınması gereken önlemleri hep geç almakla hatırlanacak. Umarım ve dilerim ki daha kötü sonuçlarla da anılmasın.

Karantina konusunda da maalesef öyle oldu. Temmuz ayı başından beri Cumhurbaşkanı olarak ben dahil, pek çok kurum ve kişinin uyarılarına rağmen ancak şimdi o noktaya gelinebildi.

Geç de olsa alınan bu kararı “üç gün için gelenler” diyerek sulandırmak doğru değildir. “Zararın neresinden dönülse kardır” diyerek hep beraber bundan sonrasına odaklanalım.

Geç kalma, hata yapma lüksümüzün olmadığı günlerden geçiyoruz. Yurttaşlar olarak kendi tedbirlerimizi daha sıkı uygulamak zorunda olduğumuzu da lütfen unutmayalım.”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Akdeniz Fırtınası başlıyor

Akdeniz Fırtınası başlıyor

5 Eylül 2020
Photo of Limasol Sigorta’dan anlamlı bağış

Limasol Sigorta’dan anlamlı bağış

4 Eylül 2020
Photo of Domateste limit üstü kalıntı

Domateste limit üstü kalıntı

4 Eylül 2020
Photo of Denktaş: Halkımız bana güvensin

Denktaş: Halkımız bana güvensin

4 Eylül 2020
Photo of Pilli: 10 yeni pozitif vaka

Pilli: 10 yeni pozitif vaka

4 Eylül 2020
Photo of Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti

Cumhurbaşkanlığı seçimi için başvuran adayları geçici olarak ilan etti

4 Eylül 2020
Photo of Güneyde 4 yeni vaka

Güneyde 4 yeni vaka

4 Eylül 2020
Photo of Kıbrıs’ta yılın en sıcak günü

Kıbrıs’ta yılın en sıcak günü

4 Eylül 2020
Photo of Ahmet Cemal Gazioğlu, hayatını kaybetti

Ahmet Cemal Gazioğlu, hayatını kaybetti

4 Eylül 2020
Photo of Orman Dairesi: Tüm orman yolları araç trafiğine kapatılmış ve ateşli piknik yasaklanmıştır

Orman Dairesi: Tüm orman yolları araç trafiğine kapatılmış ve ateşli piknik yasaklanmıştır

4 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı