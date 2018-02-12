Mağusa’da akılalmaz tecavüz

25 ve 19 yaşlarındaki iki zanlı, alıkoydukları 14 yaşındaki kız çocuğu ile hem Bedi’s piknik alanında hem otel odasında zorla ilişkiye girdi

Devrim DEMİR

Mağusa’da lastikçi olarak çalışan 25 yaşındaki Gökhan Yoldaş ve 19 yaşındaki Murat Kasım Panoğlu, 14 yaşındaki bir kıza defa defa tecavüz etti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve çalışma izni ile adada bulunan Yoldaş ve Panoğlu polis tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da infial yaratan olay, zorla alıkonulan 14 yaşındaki bir kız çocuğuna defa defa tecavüz edilmesi ile son buldu.

Zanlı Gökhan Yoldaş önce kız çocuğunu Bedi’s Piknik Alanı’na götürerek zorla beraber oldu, ardından da Mağusa’da bir otel odasında tecavüze devam etti.

Yoldaş’ın 19 yaşındaki arkadaşı Murat Kasım Panoğlu da otel odasında ve sabaha yakın devreye girdi. Panoğlu, Yoldaş’ın odadan çıkmasının ardından odaya girerek, kız çocuğuna tecavüz etmeye devam etti.

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Defa defa tecavüz edildi

Gazimağusa cinayetin izlerini konuşurken, dün yaşanan iğrenç tecavüz olayı ile yeniden sarsıldı. 14 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp zorla alı koyduktan sonra Bedi’s Piknik alanına götürdükleri ortaya çıkan 25 yaşındaki Gökhan Yoldaş ve 19 yaşındaki Murat Kasım Panoğlu iğrençliklerine otel odasında devam etti.

Mağusa’da lastikçi oldukları öğrenilen Yoldaş ve Panoğlu aralarında anlaşarak 14 yaşındaki kız çocuğuna ardı ardına tecavüz etti.

Bedis Piknik Alanı’nda başlayan iğrenç olay otel odasında son buldu. Sabahın erken saatlerinde polise giderek ifade veren küçük kızın şikâyetinin ardından Yoldaş ve Panoğlu tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılar, dün tutukluluk talebiyle çıkarıldıkları Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alındı.

Beş saat sürdü

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı adli şubede görevli polis memurunun verdiği ifadede, olay dün 23.00-04.00 saatleri arasında yaşandı.

Zanlılar Yoldaş ve Panoğlu’nun zorla alıkoydukları küçük kızı Bedis Piknik Alanı’na götürdükleri ve saat 01.00 raddelerinde zanlı Gökhan Yoldaş’ın küçük kızla zorla ilişkiye girdiği öğrenildi.

Küçük kızı piknik alanından alarak bir otel odasına götüren zanlılar, burada anlaşarak küçük kıza ardı ardına tecavüz etti.

Şikâyetin ardından sabah saatlerinde tutuklanan zanlılar, “Cinsel tecavüz”, “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” ve “16 yaşından küçük çocuğu zorla alı koyma” suçlarından tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.