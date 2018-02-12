Alkollü boksör dehşet saçtı

Türkiye’de profesyonel boksör Ceyhun Tokmak, adaya ayak basar basmaz alkol tesiri altında 51 yaşındaki taksicinin belini kırdı

Devrim DEMİR

Türkiye’de 2015 yılında kendi sıkletinde şampiyonluğu bulunan boksör Ceyhun Tokmak, turist olarak bulunduğu KKTC’de terör estirdi.

Alkollü bir şekilde taksiye binmek isteyen Tokmak, kendisini aracına almak istemeyen 51 yaşındaki taksici Şahin Karaçor’u ciddi şekilde darp ettikten sonra omurga kemiğini kırdı.

Taksi içinde dehşet saçan ve öfkesine hâkim olamayan Tokmak’ı bölgede bulunan vatandaşlar güçlükle araçtan çıkardı.

Polisin olay yerine gelmesi ile tutuklanan Tokmak, dün sabah saatlerinde Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Taksiciler mahkemeyi bastı

Arkadaşlarının ekmek parası kazanmak istediği esnada uğradığı saldırının ardından, Karaçoru’n arkadaşları dün sabah saatlerinde mahkeme önündeydi.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında mahkemeye çıkarılan Tokmak, polis aracından indirilmek istendiği esnada linç edilmek istendi.

Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti için 2 gün tutukluluk emri verdi.

Adaya geldi, olay çıkardı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, Ceyhun Tokmak’ın “Vahim Zarar”, “Ciddi Darp”, “Sarhoşluk, “Rahatsızlık” ve “İtale-i Lisan” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Kol, zanlının önceki gün saat 16.00 sıralarında Girne’de Tarsus Sokak üzerinde, kendisini istediği yere götürmediği gerekçesi ile 114 promil alkol tesiri, altında taksici Şahin Karaçor’un yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurarak ciddi şekilde darp edip bel kısmındaki omurga kemiğini kırdıktan sonra, bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığını söyledi.

Adaya girer girmez…

Tokmak’ın, olay günü adaya yeni giriş yaptığı öğrenildi.

Polis, zanlı aleyhindeki, soruşturmanın devam ettiğini Karaçor’un ise tedavisinin hastanede devam ettiğini belirterek zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Öfkeli kalabalığı polis yatıştırdı

Sabah saatlerinden itibaren Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanan öfkeli taksiciler, Tokmak’ın çıkışını bekledi. Mahkeme etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Karaçor’un arkadaşlarını güçlükle kontrol altına alabildi.

Polis aracı ile götürülmek istendiği esnada Tokmak’ı gören taksiciler, polis aracına saldırdı.

Taksiciler isyan etti

Öfkeli kalabalık sabah saatlerinde mahkeme önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Taksiciler adına ilk konuşmayı yapan Adem Çakır, can güvenlikleri olmadan ekmek parası kazanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çakır, “Türkiye’nin milli sporcularından Ceyhun Tokmak adlı şahıs, arkadaşımızı aracında oturduğu esnada öldüresiye darp etti. Arkadaşımız yalnız değildir, bu yüzden buradayız ve gereken cezanın mahkemeler tarafından verilmesini bekliyoruz. Devletimiz tarafından tüm taksiciler olarak sahip çıkılmayı bekliyoruz” dedi.

Murat Karalar: Taksicilerin çağrılarına cevap bekliyoruz

Kıbrıs Türk Taksiciler Birliği Genel Sekreteri ve KKTC Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar şunları söyledi:

“Taksicilerin çok eskiden birçok sorunları vardır. Gelmiş geçmiş hiçbir hükümet bizim çağrılarımıza etkisi olmadı. Ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışırken bu tip olaylarla saldırılarla yüzleşmek bizi rencide ediyor. Sahipsiz bırakılan bu camiaya sahip çıksınlar, aksi takdirde birçok radikal kararlar alacağız. ”