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Mağusa Limanı’nda kaos

Güç-Sen: İdari tatil kararını uyguluyoruz

1 Nisan 2020

Mersin’den Mağusa Limanı’na bu sabah gelen Toros isimli yük ve yolcu gemisi, gümrük çalışanlarının “kesintili maaş alacakları” gerekçesiyle görev bırakması nedeniyle tahliye edilemiyor. 30 kadar TIR ve yolcuların bulunduğu Toros isimli gemi, yaklaşık 3 saattir tahliye için limanda bekliyor.

Güç-Sen: İdari tatil kararını uyguluyoruz

Gümrük Çalışanlar Sendikası, Bakanlar Kurulu’nun çalışması zorunlu sektörlere gümrük çalışanlarını dahil etmemesiyle ilgili olarak, alınan kararın haksız olduğunu bildirdi ve bugünden itibaren görev yapmama kararı aldı.

Gümrük Çalışanları Sendikası yarından itibaren çalışmama kararı aldı. Bakanlar Kurulu’nun belirlediği çalışması zorunlu sektörler içinde gümrük çalışanlarına yer verilmemesinden dolayı, Güç-Sen 10 Nisan’a kadar hükümetin aldığı “tatil” kararını uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Gümrük Çalışanları Sendikası, alınan bu kararın kabul edilemez olduğunu ifade ederek hükümeti şiddetle kınadığını duyurarak, “Bakanlar Kurulu’nun 10 Nisan’a kadar uzattığı idari tatil kararını uygulama kararı alınmıştır. Sağlığınız için evde kalın, sağlıkla kalın” dedi.



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